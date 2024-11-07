北市：蔣萬安因家庭成員增多 依法申請職務宿舍

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北7日電）北市議員林延鳳今稱市長蔣萬安明明北市有家，卻住在中山區豪華官舍裡，讓人有相對剝奪感；北市則回應蔣萬安名下無房產，是孩子陸續出生需更大空間，依法申請。

台北市議員林延鳳今揭露，蔣萬安自己明明在台北有家，卻住在中山區豪華官舍裡且免房租，相對於北市社宅量能不足等是相對剝奪感十足的最壞示範，呼籲蔣萬安限期搬出官舍。

林延鳳指出，中山區中山北路二段44巷的4房2廳2衛共8戶官舍進駐狀況，除了蔣萬安以外還有副市長張溫德、觀傳局長王秋冬、法務局長連堂凱、青年局長殷瑋等，官舍免租金，僅需繳交水電、瓦斯、電話、管理費以及借用契約公證費。

林延鳳並說，除了來自雲林的殷瑋有設籍宿舍之外，其餘包含蔣在內皆未設籍宿舍，代表蔣萬安在北市另有設籍之處，投票時蔣萬安的投票所也在大直；雖然大直房產不在蔣萬安名下，市府也規定保障正副市長「就算在台北市，或緊鄰台北市之新北市行政區有房仍可以保障入住官舍」，但反觀在台北出任公職多年的副市長李四川、林奕華就選擇不住官舍，蔣萬安家有豪宅卻住官舍，社會觀感奇差無比。

蔣萬安今早出席活動時被問及此事表示，從未在台灣置產，是二寶、三寶出生後才依法申請職務宿舍。

台北市政府副發言人李政軒下午出面回應，再強調蔣萬安未持有任何台灣房產，蔣萬安自美國回台灣後長期都是跟父母同住，是因孩子陸續出生、家庭成員增加，所以申請職務宿舍，一切依法依規定，並無疑慮。

李政軒並反問，若按此標準，那交通部長陳世凱、教育部長鄭英耀、財政部長莊翠雲、台南市長黃偉哲等中央或地方首長，林延鳳是否也要請他們趕快撤出職務宿舍。

李政軒說，林延鳳說職務宿舍很豪華「純屬捏造」，且還在媒體群組公開地址、可供辨識的居住地照片、戶籍地等，有造成個資及人身安全疑慮。

李政軒指出，如果申請職務宿舍有什麼不妥之處，議員當然可依職權檢視，但過程都依規定，不能理解林延鳳為何要捏造事實又公布個資，造成風險。（編輯：張銘坤）1131107