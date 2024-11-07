嘉義大埔光電場引議 王育敏要求爭議案停工

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）立法院衛環委員會今天至嘉縣大埔鄉考察太陽能光電設施，國民黨籍立委王育敏說，不宜在曾文水庫蓋光電場會阻礙生態與景觀，設在聚落爭議光電案場，影響百姓生活應停工。

立法院衛環委員會今天至嘉義縣大埔鄉進行考察，同行包括環境部、經濟部水利署、能源署和農業部生物多樣性研究所等代表，現場會勘大埔曾文水庫設置浮力式太陽能光電場及先前遭當地居民極力反對的大埔鄉茄苳村光電案場，並舉行座談。

大埔鄉長吳明勲於座談上指出，大埔鄉的都市計畫區面積極小，民生聚落集中，卻被業者拿來蓋地面型光電，造成居民生活嚴重困擾且使土地破碎化。加上光電業者簽約一簽就是20年，未來鄉鎮若想整合土地發展都會因此窒礙難行。鄉親並非反對光電，但是現況中央光電法規規範不足，導致各種棘手的問題發生。

王育敏則說，這幾個爭議案場在審查的行政程序上考慮不周，讓光電板落在不該落地的地方，從整體的土地利用來說根本就不合理，要求目前爭議案場必須停工，先待中央和地方有完整討論及配套後與地方進行溝通，取得共識。

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另外，王育敏表示，雖然經濟部不斷強調太陽能電板對水庫水質沒有影響，但是仍有生態與景觀阻礙的問題，實在沒必要在曾文水庫裡蓋光電場。

農業部生物多樣性研究所所長楊嘉棟也提到，水面型光電板對水下陽光的遮蔽會影響重要藻類的生長、進而改變水下生態系。此外，曾文水庫是台灣保育類動物黑鳶的重要棲地，光電板的反射眩光對其影響需要長時間的研究評估。（編輯：吳協昌）1131107