曾文水庫近滿水位 蔣公銅像「水上漂」過生日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）今天是前總統蔣介石冥誕，曾文水庫再現蔣公銅像「水上漂」過生日奇景；嘉縣大埔鄉長吳明勲說，曾文水庫的銅像同日月潭「九蛙疊像」可觀測水情，水淹到銅像底座上端就是滿水位。

颱風康芮來襲，嘉縣大埔地區上午風雨不大，但曾文水庫因今年雨水充足，滿水位情況已超過2個月，讓大埔鄉情人公園鄰近湖畔的情人碼頭、六角亭與「蔣公銅像」等陸上設施泡水中。

大埔鄉長吳明勲告訴中央社記者，曾文水庫這幾年來都發生同樣情況，水淹「蔣公銅像」，成了遊客到訪必拍奇景，網友還戲稱是「最孤獨的男人」。

吳明勲說，曾文水庫「蔣公銅像」同日月潭「九蛙疊像」可觀測水情，水淹到銅像底座上端就是滿水位，有時還會淹到底座看不到，銅像就像漂浮在水中。

吳明勲還提到一則趣事，因長年風雨日曬，銅像已部分破損，2年前公所編列預算進行修復，幫銅像戴了一頂帽子「防曬」，竟被員警將帽子送到公所，認為是有人惡作劇。

據經濟部水利署水情資料，今天曾文水庫蓄水率達99%；吳明勲表示，可能要等到一期稻作灌溉，水位逐漸下降，蔣公銅像才會脫離水上漂的情景。（編輯：謝雅竹）1131031