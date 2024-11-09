12強棒球賽北市推票券登錄送好禮 議員批成效差

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（中央社記者劉建邦台北9日電）北市府配合在大巨蛋舉辦12強棒球錦標賽推出「大巨蛋HOME RUN遊東區」票券登錄送折抵券活動。議員指出，活動成效不佳。台北市產發局今天表示，已規劃加碼措施提供給球迷優惠。

國民黨台北市議員王欣儀透過質詢資料指出，世界12強棒球錦標賽將在台北大巨蛋舉辦，北市府配合12強賽事，推出「大巨蛋HOME RUN遊東區」活動，原本希望帶動東區商圈經濟，但實際成效卻不佳，認為非常「落漆」，質疑是否為消化預算。

王欣儀提到，北市府推出「大巨蛋HOME RUN遊東區」活動，在13日至18日觀賞12強棒球賽的球迷，憑票券編號登錄後可獲價值為新台幣100元「遊東區折抵券」，但截至8日上午僅366筆登錄紀錄，抵用券吸引力未如預期。

她表示，北市府自6日起開放抵用券使用，目前使用數仍掛零，調閱資料發現，過去在大巨蛋舉辦賽事、活動，曾吸引近20萬人次參與，但折抵券發放率僅8.7%，整體使用率僅3.2%，顯示市府規劃配套活動成效不佳。

王欣儀指出，活動成效不佳可能原因包含外縣市球迷擔憂無法在看比賽當天登錄能立即獲得折抵券等，北市府應改變宣傳，可藉今年舉辦經驗與在地商圈討論，以數據研究分析消費者習性，調整行銷策略或加碼吸引球迷抽獎。

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對此，台北市產業發展局回應表示，此次活動行銷確實有精進空間，後續會邀專家學者討論，大巨蛋比賽都與中職相關，會與球團聯繫，盼讓球迷透過球團資訊掌握相關商圈優惠，進而刺激消費。

商業處指出，針對「大巨蛋HOME RUN遊東區」登錄票券活動將規劃加碼，前1000名登錄民眾加碼將可拿到2張百元折抵券等，優惠可至「大巨蛋HOME RUN遊東區」網頁查詢。（編輯：戴光育）1131109