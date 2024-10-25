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議員要求提供基層單身宿舍 北市消防：評估規劃

2024/10/25 13:03
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（中央社記者劉建邦台北25日電）北市警消工作繁重，議員表示，警局設有129間單身宿舍，消防局卻未提供，應增加單身宿舍減輕年輕消防員負擔。消防局今天指出，會審慎評估規劃，先協助基層申請市府員工宿舍。

國民黨台北市議員王欣儀發布新聞資料指出，警消工作性質相似，都要面對長時間輪班及突發任務，雖台北市警察局與消防局都有制定職務宿舍設置管理規範提供住處，但警察局為基層設置129間單身宿舍，且規劃持續興建，但基層消防員卻未享有同等待遇。

她說，台北市消防員常要面臨高壓工作環境及高昂居住成本，要求消防局應為單身消防員提供職務宿舍，減輕年輕消防員經濟負擔，提升留在北市長期服務意願。

此外，王欣儀說，調資料發現，至9月底，台北市消防外勤共1465人，其中607人為單身，占比達4成多，而且消防局將修正組織規程，預估會再增加約300多名外勤消防員，消防局應提前規劃相關宿舍需求。

王欣儀表示，消防局規劃在文山景豐二區等處興建68戶職務宿舍，要考量單身消防員需求調整房型，將建議市府編預算以包租代管空屋，當成單身消防員宿舍，確保警消享有公平待遇的居住政策。

台北市消防局回應，會審慎評估興建消防員單身宿舍的可行性，並新增單房型的職務宿舍提供基層使用，目前正積極先協助基層消防申請市府員工的單房型宿舍。

消防局表示，後續針對職務宿舍的新建工程委託規劃設計時，將納入考量設置單房型，並積極爭取把單房型職務宿舍加入北市都市發展局新建社會住宅內，提升基層長期留任台北市意願。

消防局指出，經統計，職務宿舍共256戶已全住滿，未來5年規劃職務宿舍包含文山景豐二區15戶、關渡分隊11戶、金華公宅42戶，共68戶。（編輯：李錫璋）1131025

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台北市進超高齡社會 議員批協助失智據點不足黎元停車場擬蓋禮儀大樓 議會要市府規劃其他地點
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