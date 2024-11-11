新創基地遭質疑成蚊子館 高市府：盡快檢討改善

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）國民黨高雄市議員許采蓁今天質詢指出，市府在85大樓內成立「大港創艦」新創基地，整樓層卻幾乎空無一人，質疑成為蚊子館。市府經發局表示，將與營運團隊檢討，盡快改善。

許采蓁今天在高雄市議會質詢時，公開「大港創艦」新創基地影像，上班時間突擊前往，卻發現整層樓僅有1間獨立辦公室有人使用，其餘共享辦公空間、獨立辦公室、活動空間通通沒有人。

許采蓁指出，當初市府為了發展5GAIoT與活絡85大樓，在19樓興建「大港創艦」新創基地，花費新台幣1000萬元整修、每年額外花1200萬元經營，結果實際走訪，整層樓竟然空無一人，儼然成為蚊子館。

許采蓁說，最離譜的是，會議室的登記表還停留在2週前無人更換，甚至曾有進駐廠商反映，新創基地以「現場只有1人」為由關閉冷氣，不滿有繳冷氣費卻如此。

許采蓁指出，新的經營團隊僅成立3個月就接下經發局1200萬元的基地經營案，卻未做出成績，管理品質不佳，廠商陸續撤離基地。她要求經發局提出全新的經營計畫，否則明年無法繼續支持這筆預算。

經發局回應表示，大港創艦新創基地是經由公開評選程序，委由日本最大企業加速器平台日商Creww Japan台灣分公司「酷日國際」經營，目標加速高雄的新創公司與日本企業的合作、協助輔導新創團隊對接海外市場。

經發局表示，將持續要求經營團隊的運營服務及溝通；針對招商績效，經發局與營運團隊共同檢討營運、進駐使用率等議題，盡快做出改善。

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另外，對於空調使用，酷日國際澄清，絕無禁開空調，將持續提供進駐團隊完善服務與硬體設備，並會加強溝通及管理。營運部分，因部分進駐廠商處於換約期間，營運團隊已啟動招商程序、持續延攬優秀新創進駐。

酷日國際說明，目前基地提供5間獨立辦公室及共同工作空間，已累計進駐13家新創團隊，包含智慧醫療、無密碼生物辨識、綠色環保等新創企業。今年也將帶領2家新創團隊參與日本沖繩新創展會活動，持續協助對接日本市場。（編輯：郭諭儒）1131111