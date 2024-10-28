藍營批閃避索資不透明 高市府：依法提供資料

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）國民黨高雄市議會黨團今天召開記者會，批評市府經常拒絕或閃避議員的索資，呼籲提高透明度，讓議會有效監督。高市府則說，能提供會盡量提供，若涉及限制事項，則依規定辦理。

國民黨高雄市議會黨團上午由總召黃香菽及議員許采蓁、邱于軒、陳麗娜、白喬茵等人召開「打破黑箱市府、還給高雄民主」記者會，呼籲市府面對監督。

黃香菽表示，監督市政是議員的職責，接受監督也是市府該盡的義務。但高雄市政府對於議員要求提供資料的態度，就是「朕不給的，你不能要」，完全沒有民主政府該有的樣子。

邱于軒表示，市府在面對議員的索資都是用閃避的方式面對，例如國賓獎勵容積案，一開始不能提供報告，後來因輿論壓力而轉彎，都要有壓力才敢公開。

許采蓁說，今年3度向市府索取「橘色惡魔」標案的服務需求書、成果報告及經費明細，但市府起初以「無法提供」理由回絕，最後才以僅3句話回覆經費用處。她呼籲市府誠實面對，提高透明度，讓議會能有效執行監督職能。

陳麗娜也批評，每次向市府索資都給無效資料，如要求高醫經營大同醫院優先續約評鑑結果報告書，拿到的只是一張A4紙就草草了事，另外關於辦理ROT案評估的服務建議書、履約的期中、期末報告花了新台幣700多萬元，卻只有17頁。

白喬茵指出，每次跟市府索資都要拖3、4個月，最後變成一種常態，甚至提供錯的資料或疑似造假的資料給議員，令人無法接受。

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對此，高市府回應表示，市府針對議員索資，提供資料均以公開為原則，能提供者均會盡量提供，若涉及政府資訊公開法及個人資料保護法或其他法律規定之限制事項，則依其規定辦理。

高市府表示，市府尊重議員的問政，對於議員索資，各縣市均針對議員索資訂有相關規範，高市府亦訂有相關參考指引，供市府各機關辦理議員基於問政資料需要向機關調取資料之用，而該規定均符合政府資訊公開法等相關規定。（編輯：李淑華）1131028