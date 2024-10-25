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高雄文創公司取消活動惹議 市府要求說明退票方案

2024/10/25 13:13（10/25 13:56 更新）
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文創設計公司LA RUE近來發生多起消費糾紛，國民黨高雄市議員許采蓁（右2）25日陪同3名受害者召開記者會，高市消保官殷茂乾（右1）也出席說明糾紛處理方式。中央社記者林巧璉攝 113年10月25日
文創設計公司LA RUE近來發生多起消費糾紛，國民黨高雄市議員許采蓁（右2）25日陪同3名受害者召開記者會，高市消保官殷茂乾（右1）也出席說明糾紛處理方式。中央社記者林巧璉攝 113年10月25日
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（中央社記者林巧璉高雄25日電）文創設計公司LA RUE近來發生多起消費糾紛，國民黨高市議員許采蓁今天表示，LA RUE取消音樂祭卻遲遲未退款，欠款逾70萬；高市消保官殷茂乾說，已要求該公司到市府說明退票方案。

許采蓁今天陪同3名受害者開記者會，許采蓁表示，該公司原預計11月2日、3日舉辦島嶼音樂節（2024 ISLAND'S MUSIC FESTIVAL）並販售票券，但在9月30日宣布活動取消後至今未完成退費，目前已接到300多人陳情，欠款逾70萬元，目前仍持續增加。

文創設計LA RUE近年舉辦多場知名文創市集、音樂節，合作對象不乏政府機關。許采蓁說，LA RUE是高雄起家的知名市集，現在可說是南部最大活動公司，也承接多場高雄市政府標案，但活動取消後面對消費者詢問多次不回、封鎖，態度非常惡劣。

許采蓁指出，LA RUE取消活動近月來未公布退款方案，數百名消費者苦等卻得不到回應，該公司昨天獲知記者會後也急忙公布退款方式，「但方案不清不楚，只能填寫表單，等待時間還長達60天非常不合理。」

殷茂乾表示，22日已受理消費者申訴，目前累計8件，已要求該公司與售票平台至市府說明目前提出的退票方案，將盡力協助消費者，目前業者所提方案讓許多人有意見，也要求業者要提出更多說明。

受害者洪小姐說，去年就參加過島嶼音樂節，今年的票價是2倍，在粉絲許願表演名單過程中，該公司會一直用很曖昧的字眼暗示該團體會到場，要粉絲趕快買票，回應非常積極；但取消活動後卻不再回應，至今已經等了3個月。

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另名受害者江小姐說，她有很多韓國朋友都已經買機票、訂飯店，活動取消只能拿回票錢，其他都要認賠，即使是這樣至今也沒拿到退款，且該公司還會把錯都推給消費者。

LA RUE昨晚10時許在臉書（Facebook）上公布退票辦法與進度說明，強調票券將全額退款，將於核對表單無誤後起算60個工作日，且因作業量較大且處理人力有限，消費者來信需耐心等待回覆。（編輯：謝雅竹）1131025

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