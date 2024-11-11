新北耶誕城運動派對 16日起連播3天12強棒球賽

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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市體育局今天表示，新北歡樂耶誕城的運動派對活動，將於11月16日起連續3天，在市民廣場直播世界12強棒球賽，邀請民眾一起為台灣隊加油。

新北市體育局發布新聞稿指出，今年新北歡樂耶誕城的運動派對主題為「挑戰世壯運－神隊友魔幻運動派對」，邀請民眾來參加世壯運體驗活動，還有運動明星見面會、豐富的舞台活動跟運動市集，歡迎民眾來參加。

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體育局表示，運動派對將於16日到18日，連續3個晚上直播世界12強棒球賽的賽事，透過現場400吋LED螢幕直播、啦啦隊女孩活力應援，歡迎大家跟朋友一起用氣勢助攻，為台灣隊加油。

體育局表示，民眾除可以在滿滿耶誕氛圍下觀看賽事直播。現場還可參加「中華隊得分神預測」摸彩活動，當天下午4時30分起限量發送1000張摸彩券，獎項由台灣運彩獨家贊助應援毛巾、後背包及限定行李箱等好禮。（編輯：陳政偉）1131111