雲林2國小生起衝突 隔日家長闖校園理論打學童

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣某國小發生校園暴力，2名學生6日發生衝突，隔日A生家長到校找到B生並毆打其腹部。雲林縣教育處指出，校方已完成校安通報及介入輔導，2名學生已和好。

校方指出，整起事件起因為2名學生6日發生肢體衝突，A生返家告知家長，家長隔天上午7時許衝入校園，大聲喊叫B生的名字，教職員聽到喊叫聲立即上前攔阻，但仍阻擋不住，B生腹部遭到毆打。

校方表示，教職員隨即將A生家長帶到辦公室，同時通知B生家長，且在第一時間進行校安通報；雙方家長當天中午透過第三方公證人釐清案情後，雙方達成和解，這2名學生也和好。

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校方指出，學生間發生衝突時，教師有阻止處理；事發後，學校教職員也有積極關懷、輔導個案學生及其他學童，校方並召開校園安全會議檢討改進，避免類似事件再度發生。

雲林縣教育處長邱孝文表示，督學在事發後第一時間到校了解也協助學校處理，並由輔諮中心介入提供學生個別及團體諮商輔導，讓學生能恢復正常學習狀態，同時也要求學校加強安全防護工作，特別是學生安全的部分。（編輯：戴光育）1131112