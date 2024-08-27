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開學在即 雲林國中小代理教師24名缺額待甄選

2024/8/27 15:08（8/27 15:16 更新）
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開學在即，雲林縣長張麗善（右）27日到元長鄉元長國小視察校園開學整備情形，針對學校消毒、登革熱防治作業等給予肯定。中央社記者姜宜菁攝 113年8月27日
開學在即，雲林縣長張麗善（右）27日到元長鄉元長國小視察校園開學整備情形，針對學校消毒、登革熱防治作業等給予肯定。中央社記者姜宜菁攝 113年8月27日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）中小學將於30日開學，據雲林縣教育處統計，縣內國中小代理教師共有24名缺額待甄選，教育處長邱孝文表示，將盤點國中各科目教師缺額，在不造成超額條件下，不排除明年舉辦國中教師甄試。

雲林縣國中小開學在即，不過部分學校仍招不到代理教師。根據雲林縣教育處統計，國小代理教師590名，剩6名仍在甄選；國中代理教師230名，還有18名正在甄選，包含生物、數學、特教、資訊等。

邱孝文表示，將先盤點全縣國中各科教師缺額，在不超額的條件下，不排除明年舉行國中教師甄試。

麥寮國中代理教師甄選第16招，校長吳政憲說，在利多的條件之下，終於在開學前找到人。北港國中理化代理教師正進入第8招，校長施協志坦言壓力大，只能繼續甄選，盼趕在開學前招到老師。

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雲林縣長張麗善今天則到元長國小視察開學整備情形，針對學校消毒、登革熱防治等給予肯定。

張麗善表示，依衛生福利部資料，截至16日止全國累計166例登革熱本土病例，境外移入病例累計167例，雖然雲林縣登革熱病例為0例，但仍要防範未然。30日開學，縣府已要求縣內所有學校在開學前落實校園清消工作，全面杜絕登革熱孳生源，以降低登革熱疫情發生風險。（編輯：謝雅竹）1130827

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