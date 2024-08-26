雲林虎尾芒果大道工程進度6成 力拚農曆年前通車

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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）雲林縣府為縫合虎尾鎮新舊市區，向中央爭取經費興建長約1.6公里的芒果大道，預估通車後可減少從市區到高鐵雲林站10分鐘車程；雲林縣長張麗善今天勘查工程進度，力拚明年農曆年前通車。

雲林縣交通工務局今天邀集縣內鄉鎮公所、設計監造廠商、施工廠商等，在虎尾鎮「雲92-1線（芒果大道）拓寬工程」辦理施工觀摩活動，張麗善出席參與，展現對公共工程品質的重視。

張麗善表示，虎尾鎮快速發展加上高鐵特定區開發，為縫合新舊市區，縣府規劃雲92-1線「芒果大道」，從建成路一路經過空軍營區、穿越文科路、光復路，總長近1.6公里，由中央補助新台幣3.52億元，地方自籌8000萬元經費興建。

張麗善指出，目前工程進度63.06%，力拚明年農曆年前通車，而通車後芒果大道將成為雲林的新絲路，不定期展示文人的作品，讓民眾邊散步邊賞析詩篇。

雲林縣交通工務局長汪令堯說，芒果大道工程分為既有道路拓寬及新闢路段，路面寬30公尺左右，中間規劃約12公尺人行與自行車道，兩旁道路皆有1快車1慢車道。

交通工務局指出，芒果大道目前僅剩側溝施作、道路鋪面及人行道設置等工程，通車後可省去民眾從市區前往高鐵約10分鐘車程，預估也可紓解近4成車流。（編輯：謝雅竹）1130826