魚果批發市場改建爭議 議員批前北市府4個月通過

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（中央社記者劉建邦台北14日電）議員許淑華指出，前市長柯文哲任內招標第一魚果批發市場改建案在4個月就通過，質疑可能與京華城容積案有關，疑有人謀不臧。政風處表示，會把議員資料提供給檢方參考。

台北市議會今天下午召開財政建設部門定期大會，民進黨議員許淑華質詢，柯文哲擔任市長任內招標發包的第一果菜及魚類批發市場改建工程案，過程遭外界質疑涉圖利特定廠商，調資料發現，柯文哲曾密集開會在4個月就拍板通關改建案並採減項發包。

許淑華說，資料顯示，第一魚果批發市場改建工程案曾2次流標，柯文哲在民國108年10月14日上午開會要求檢討，當天下午5時，時任副市長彭振聲就開檢討會議，同年10月22日市長室會議同意包含提高批發市場改建案主體工程每坪單價、契約納入後續擴充興建6到8樓經費等。

此外，前市府在108年11月針對第一魚果批發市場改建工程案第3次招標公告，但僅中工投標，因相關規定未滿3家廠商投標，因此流標，並在109年1月第4次招標公告。

許淑華表示，但市府在第3次招標流標前，也就是108年12月10日的市長室會議，柯文哲裁示第一魚果批發市場改建案維持減項發包並追加預算，認為此舉是規避議會監督預算。

她接著說，第一魚果批發市場改建案在109年2月間由中工得標，從108年10月到109年2月，前市府在4個月就完成相關裁示，且此改建案原預算是新台幣140億元，中工僅以125億餘元得標，經4次契約變更追加11.5億餘元，讓預算達136.6億餘元。

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許淑華表示，前市府後續以擴充預算再編列49.9億餘元給中工，讓此改建案整體工程達189.9億餘元。令人起疑的是中工在109年2月取得魚果市場改建標案，3天後京華城拜會彭振聲，同年3月柯文哲與國民黨台北市議員應曉薇便當會，針對批發市場改建案在柯文哲任內可能有人謀不臧。

她說，市府政風處應啟動調查第一魚果批發市場改建案招標過程是否涉圖利，針對招標公告及市府內部簽核等公文資料應移送檢方。政風處官員在議會回應，會主動把議員資料提供給檢方，後續由檢方判斷。（編輯：張銘坤）1131114