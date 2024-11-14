考察第一魚果市場改建案 議員批新增樓層規劃不明

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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北第一果菜魚類批發市場改建案因減項發包惹議，議會委員會今天現場考察，質疑魚產新大樓6至8樓的規劃不明確，要求納入獨立小店空間，而非只讓大型餐飲集團進駐。

台北市議會工務及財政建設委員會今天考察第一果菜魚類批發市場改建工程，擔任工務委員會召集人的民進黨議員許淑華提到，外界對改建案有很多質疑，包括魚產新大樓6到8樓是否需興建，及減項發包導致預算增加至近新台幣190億元。

台北市工務局報告指出，農產新大樓第一期主體工程目前進度約42%，工地持續施工興建，規劃大樓為地下1層到6樓，魚產大樓則為地下1層到8樓。

此外，農產大樓規劃地下層為停車空間，1樓前方為拍賣場、後方為零批場，2樓前方為拍賣場、後方為低溫卸貨區及冷藏庫房，3至5樓為停車場及行政辦公室，屋頂層為空中花園。目前農產新大樓各樓層已完成部分鋼構，屋頂層可俯視市場周邊民宅。

多名議員質疑，市府至今未說清楚魚產大樓6至8樓後續的規劃方向。許淑華說，議會希望批發市場改建案更好，並非不願給預算，而且改建案因減項發包惹議，議會將審查預算，要求市府應說明改建案後續規劃。

國民黨北市議員郭昭巖提到，前市府編列改建案預算時未考量後續規劃，導致流標多次後採減項發包，當地居民都希望批發市場改建帶動當地商機，但也擔心魚產大樓新增樓層是否可能變蚊子館。

民進黨議員洪婉臻指出，在地都希望改建案順利完成，但市府卻說明不清楚後續規劃，主張預留空間回饋給當地攤販，至於魚產新大樓6至8樓，若市府決定多元化使用，預算名目應向議會說清楚。

民進黨議員林亮君說，前市府急著要政績，所以採減項發包引發爭議；此外，歐美、日本等批發市場改建會納入文創商店，盼帶動當地發展，但市府卻規劃由大型餐飲集團進駐魚產大樓新樓層，這與大型婚宴場館有何不同，要求應納入獨立小店。

許淑華補充，若由大型餐飲集團進駐，無法幫助年輕人，新大樓規劃應要照顧當地攤販，雖不反對興建6到8樓，但應說清楚後續規劃，才能讓預算順利通過。

市場處長黃宏光回應，針對議員建議參考國外案例如納入獨立小店，後續可調整，魚產大樓新增樓層是前市府開會後提出方案，才造成減項發包的爭議。

漁產公司表示，近年因漁獲量下跌，才思考透過業外刺激業內收入，如在新大樓增設食品加工、代工等場地，針對議員建議採複合式商場，未來會朝此方向發展。（編輯：蕭博文）1131114