高港第七貨櫃中心落成營運 打造全自動化櫃場

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄港第七貨櫃中心今天落成營運，交通部長陳世凱表示，「七櫃」不只是現代化的全自動櫃場，更是世界前10大海運公司長榮海運的新母港，印證高港穩居亞太地區貨櫃轉運樞紐地位。

台灣港務公司表示，「七櫃」耗時近4年、斥資新台幣328億元（政府投入203億元，民間投入125億元），台灣港務公司自去年5月起陸續交付第七貨櫃中心碼頭場地、倉棧和營管大樓，今年再交付營運碼頭、櫃場與建築物等相關設施，正式邁入全面營運里程碑。

陳世凱致詞時表示，高雄港作為第一大港，穩健打造智慧化港口，第七貨櫃中心更有賴政府與民間齊心合作，不只是現代化的全自動櫃場，更是長榮海運的新母港。

陳世凱說，船舶大型化的時代，高雄港優質而先進的碼頭基礎建設，確保全球最大的貨櫃船也能來去自如，搭配台灣自動化程度最高的貨櫃碼頭，讓第七貨櫃中心裝卸效率有著過去無可比擬的優勢。

高雄市長陳其邁說，長榮海運是台灣之光，也是代表台灣國力延伸最重要的海運，走到哪裡都可以看到長榮的櫃子，在進行城市外交時，尤其在港灣城市，「我只要把長榮的名號拿出來是無往不利，這個代表真的是讓我們在這幾年提高了台灣能見度」，非常感謝長榮海運。

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港務公司董事長李賢義表示，「七櫃」搭載全台最新智慧化設備，相信高效的作業能力，能再推升高雄港的全球貨櫃港吞吐量排名。港務公司竭力引進精良的港埠設備，穩定增加營運效能，也塑造海洋生態循環。

根據高港資料，「七櫃」擁有5座深水碼頭，可同時靠泊4艘現今全球最大24000TEU貨櫃船裝卸作業，一字排開的橋式起重機、整齊劃一的自動化櫃場、5G通信科技及遠端監控中心等「智慧化」建設，給予第七貨櫃中心每年450萬TEU的貨櫃裝卸量能，長期更能實現1年650萬TEU的目標。（編輯：謝雅竹）1131115