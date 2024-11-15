南投擬蓋垃圾焚化爐遭遇反彈 許淑華：持續溝通

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投縣政府規劃在名間鄉蓋垃圾處理中心，部分居民抗議，南投縣長許淑華說，南投是全台最後興建垃圾焚化爐縣市，縣府一定最嚴謹把關，並持續溝通、公開資訊讓更多民眾了解。

南投縣無垃圾焚化爐，須依賴外縣市協助處理，縣府推動南投縣垃圾處理再生能源中心，多名縣議員今天在縣議會定期會縣政總質詢表達關心，許淑華說，興建焚化爐後污染防治、回饋機制等，縣府一定做到最嚴謹把關，將持續說明溝通並公開資訊，讓更多民眾了解。

許淑華表示，為去化南投縣堆積垃圾，初步規劃日處理量700公噸，3年內以處理家戶垃圾為主，未來才會接納一般事業廢棄物，但絕對不會有醫療廢棄物等高污染事業廢棄物；焚化爐相關處理技術成熟，環境部也修訂嚴格排放標準，相信這座垃圾焚化爐未來會是最新技術、最高標準的處理設施，民眾可放心。

許淑華說，垃圾焚化爐從評估到興建至少6年以上時間，垃圾持續堆積造成縣府處理壓力，感謝議員支持和肯定，縣府將持續深入村里說明、安排有興趣民眾到鄰近縣市焚化廠參觀；有關民眾關心茶園影響問題，縣府近日將完成環境影響模擬圖，將公布對環境及產業影響相關數據，向民眾說明清楚。

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南投縣環保局長李易書答詢說，以法令限制、用地面積超過5公頃、公有土地、避開環境敏感地點等條件初步選出6處地點，其中以名間鄉新民村外埔段公有地最適合，規劃採BOT興建營運，後續包含BOT案促參招商作業、環境影響評估、土地取得及變更、工程興建等流程，若都順利，最快民國120年才能正式營運。

李易書說，縣府將採嚴格二階段環評，對控制污染擴散、底渣、飛灰處理有完備、嚴謹應對，相信對居民不會有太大影響和改變；有關地方回饋，初估每年約新台幣1億元，現金發放、回饋區內公共設施與服務各分配一半，並邀民眾成立監督小組以確保權益。（編輯：謝雅竹）1131115