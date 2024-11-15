台中大甲鎮瀾宮七朝清醮 玉皇壇啟燈光芒四射

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中大甲鎮瀾宮睽違36年，今年舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典，今天晚上在大甲體育場舉行「玉皇壇啟燈儀式」，玉皇壇燈光閃爍，光芒四射，讓大甲城的夜晚也亮了起來。

大甲鎮瀾宮在民國77年辦理「五朝慶成祈安清醮」，時隔36年，今年辦理七朝清醮。今晚舉辦玉皇壇的啟燈儀式，現場還有「以米功代金」宗教聯名活動，宣導購買大甲區優質白米代替大量金紙。

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大甲區的信仰圈包含53庄，就是現在的大甲區、大安區、外埔區、后里區等區域，每次建醮時53庄會一起共襄盛舉。鎮瀾宮指出，每個壇都有主題特色加上燈光，在夜間閃耀十分漂亮。建醮期間也舉辦集章活動，民眾可到鎮瀾宮索取集章冊，集滿8個章，可獲得重修慶成祈安七朝清醮的紀念金牌或紀念龍銀。

鎮瀾宮總壇迎接全國各地宮廟參與醮典，11月23日和24日，上百間宮廟的特色陣頭恭請神明到場，在大甲區踩街遊行，再恭請入醮壇鑑醮。12月1日恭送王船，建醮科儀從12月7日起陸續7天，邀請信眾一起茹素，祈佑風調雨順、國泰民安。（編輯：謝雅竹）1131115