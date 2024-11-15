台中大甲鎮瀾宮七朝清醮 警公布七壇停車資訊
2024/11/15 09:59
（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮系列活動為期30天，今天醮壇啟燈儀式後展開，台中市政府警察局大甲分局公布七壇設置位置及周邊停車資訊，呼籲民眾遵守停車秩序。
七壇周邊停車資訊包括：
一、玉皇壇（大甲區大甲體育場）無規劃停車空間。周邊停車空間，新政路、大安港路、經國路、橫圳街、李綜合醫院旁停車場。
二、媽祖壇（大甲區經國路1332巷旁空地），媽祖壇入口兩側有停車位。周邊停車空間，中山路、經國路。
三、觀音壇（大甲區經國路119號旁空地），停車空間經國路95巷18號旁及經國路95巷18號對面空地。周邊停車空間，光田醫院旁停車場，經國路、重義一路、重義二路及重義三路段、義和三街。
四、北極壇（大甲區幼二路2號對面），大甲區青年路、幼四路旁停車場，、日南里活動中心停車場。周邊停車空間，大甲區幼二路、工六路、幼獅路段旁均有停車位。
五、神農壇（大安區興安路212號旁），大安區興安路212號旁空地以及對面空地有停車位。周邊停車空間，大安區興安路東向路邊車位。
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六、三官壇（外埔區甲后路四段539號旁空地），外埔大東公園停車場、大甲交流道國3橋下、外埔區甲后路四段（裕珍馨外埔廠前路段）有停車位。
七、天師壇（后里區后里森林公園內），天師壇籌備辦公室廣場有停車位。周邊停車空間，后里火車站東站停車場，City Parking城市車旅停車場森林公園站，中科后里園區七星基地停1停車場、后里馬場第一停車場、后里馬場第二停車場、后里區廣成巷紅線外。（編輯：李明宗）1131115
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