本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
西半部空氣品質差天空灰濛濛 環境部示警午後臭氧濃度上升
首頁 / 地方

台中大甲鎮瀾宮七朝清醮 警公布七壇停車資訊

2024/11/15 09:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮系列活動為期30天，今天醮壇啟燈儀式後展開，台中市政府警察局大甲分局公布七壇設置位置及周邊停車資訊，呼籲民眾遵守停車秩序。

七壇周邊停車資訊包括：

一、玉皇壇（大甲區大甲體育場）無規劃停車空間。周邊停車空間，新政路、大安港路、經國路、橫圳街、李綜合醫院旁停車場。

二、媽祖壇（大甲區經國路1332巷旁空地），媽祖壇入口兩側有停車位。周邊停車空間，中山路、經國路。

三、觀音壇（大甲區經國路119號旁空地），停車空間經國路95巷18號旁及經國路95巷18號對面空地。周邊停車空間，光田醫院旁停車場，經國路、重義一路、重義二路及重義三路段、義和三街。

四、北極壇（大甲區幼二路2號對面），大甲區青年路、幼四路旁停車場，、日南里活動中心停車場。周邊停車空間，大甲區幼二路、工六路、幼獅路段旁均有停車位。

五、神農壇（大安區興安路212號旁），大安區興安路212號旁空地以及對面空地有停車位。周邊停車空間，大安區興安路東向路邊車位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

六、三官壇（外埔區甲后路四段539號旁空地），外埔大東公園停車場、大甲交流道國3橋下、外埔區甲后路四段（裕珍馨外埔廠前路段）有停車位。

七、天師壇（后里區后里森林公園內），天師壇籌備辦公室廣場有停車位。周邊停車空間，后里火車站東站停車場，City Parking城市車旅停車場森林公園站，中科后里園區七星基地停1停車場、后里馬場第一停車場、后里馬場第二停車場、后里區廣成巷紅線外。（編輯：李明宗）1131115

#大甲鎮瀾宮
#台中市政府警察局大甲分局
#經國路
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：