台南連鎖健身房易主 市府協商3協議保障消費權益

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南5家深呼吸運動會館公告，自明年1月1日由世界健身俱樂部接手經營，近日引發消費者對會員權益及票券退費等疑慮，市府法制處介入協商，達成3項協議保障消費者權益。

台南市政府法制處今天發布新聞稿指出，健身中心經營權轉換影響消費者權益甚鉅，已於14日邀集深呼吸運動會館、世界健身俱樂部及台南市政府體育局共同召開協商會議，就可能損及消費者權益事項，要求業者提出說明並商議解決方案，經溝通協調後達成3項協議。

市府法制處指出，第1項為健身單次券方面，將於消費者提出退款申請日次日起7個工作日內完成審核，並自申請日次日起10個工作日內通知消費者持單次券正本，至原購買場館完成退款程序。

第2項為有關會籍（含團體課程）、私人教練課程方面，世界健身俱樂部於12月1日起將有專人進駐5家深呼吸運動會館，向會員說明會籍轉換相關事宜，包含課程規劃、師資安排及會籍期間轉換比例等，會員了解後可自行選擇是否轉換會籍或辦理退費。

如會員選擇退費，自12月1日起可由本人攜帶會員卡及個人證件至原申辦會館辦理，私人教練課程退費方式亦同。

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第3項，消費者於12月31日以後仍可至會館辦理健身單次券、有效期限內會籍及私人教練課程退費或轉換會籍申請，由世界健身俱樂部現場人員受理並轉知深呼吸運動會館聯絡窗口處理，深呼吸運動會館屆時亦會對外公告相關聯絡人及聯絡方式。

法制處指出，已要求業者儘速於官網及粉絲專頁公告協商內容及相關細節，並將持續與體育局共同督促業者切實依照協商內容履行，消費者可檢視自己持有的健身單次券及會員契約，聯繫業者辦理，如有疑義，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，或向市府消費者服務中心提出申訴。（編輯：陳仁華）1131117