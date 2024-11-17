屏東三大迎王壓軸場 南州遷船遶境逢雨過天晴

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（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）屏東三大迎王祭壓軸場南州迎王平安祭典，15、16日遇颱風天兔攪局，信徒一度涉水遶境，今天重頭戲遷船遶境幸雨過天晴。寫下三大迎王皆遇颱風，也迅速化解的紀錄。

3年一科屏東三大迎王祭典，9月初小琉球迎王遇上颱風魔羯，不過後來大轉彎，讓信徒直呼王爺顯靈；接著10月初東港迎王遇颱風山陀兒，雖因此取消中、農區遶境，但仍在晴天中遷船遶境、送王；而南州迎王又遇颱風天兔，讓不少信徒笑稱「王爺公平」。

颱風天兔15日觸陸，南州溪州代天府當天宣布若達停班課標準，王駕遶境將順延，不過天兔風雨不大，也在16日減弱為熱帶性低氣壓，得以順利進行。雖然遶境路途中偶遇積水，信徒仍是開心遶境。今天雨過天晴，有人開心表示，「是適合送王的好天氣」。

溪州代天府下午2時左右開始遷船遶境，並開放遊客體驗，王船兩側拉繩民眾綿延上百公尺。丁姓遊客表示，原以為遷船忌諱女性參與，南州迎王平安祭典卻不限性別、令人感動。

王船約於下午4時30分回到溪州代天府，7時廟方開放「36青刀巷龍虎平安橋祭改」，不限性別、年齡供民眾改運，僅因民俗考量禁止孕婦。7時平安橋後即排起了長長的隊伍，其中不少外地客。

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從台南來的陳姓男子表示，對廟會文化相當感興趣，也看過東港迎王平安祭典，特別來瞧瞧南州迎王不同處，得知有這項特別祭改儀式，當然要入龍門、出虎口保平安。

甲辰正科南州迎王祭典13日請王，相隔42年再度迎來秦府大千歲；14至16日王駕遶境，今天王船遶境、王船法會、「36青刀巷龍虎平安橋祭改」、夜審迎王期間抓捉的妖邪鬼魂，18日凌晨崎峰海邊送王落幕。（編輯：李錫璋）1131117

屏東南州迎王平安祭典17日進行王船遷船遶境儀式，下午4時許，遶境隊伍經過溪州溪旁小路。中央社記者黃郁菁攝 113年11月17日

「36青刀巷龍虎平安橋祭改」為屏東南州迎王平安祭典一大特色，17日晚間吸引不少民眾慕名而來過橋求改運。中央社記者黃郁菁攝 113年11月17日

屏東南州迎王平安祭典17日晚間進行36青刀巷龍虎平安橋祭改，現場不限性別、年齡，歡迎民眾過橋改運，僅因民俗考量孕婦不宜碰刀，不開放孕婦上橋。中央社記者黃郁菁攝 113年11月17日