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基隆市府：私有坡地崩塌若不處理 可罰至改正

2024/11/19 18:28
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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市多處山坡崩塌，其中許多山坡地是私有土地，市議員陳冠羽今天說，地主若「擺爛」不處理，居民只能求神拜佛，應予以開罰。市府表示，可連續處罰，直到問題改正為止。

無黨籍市議員陳冠羽今天在市議會施政總質詢表示，暖暖區過港路10巷山坡4月地震發生崩塌，他在9月大雨過後前往勘查，發現山坡覆蓋的帆布已脫落，市府雖已通知私人地主，但地主沒有要處理，希望市府針對地主予以裁罰。

陳冠羽說，針對私有山坡地崩塌，難道附近住戶只能求神拜佛，希望山坡不要再度崩塌，市府能否協助附近社區設置山坡監控系統，至少讓住戶知道山坡現況。

市長謝國樑表示，水土保持是所有權人的義務，如果沒有做到水土保持，市府可依法開罰或追究刑事責任，市府會依相關資料予以處理。另外，產業發展處也已擬定，要求所有權人針對水土保持的義務要從被動改為主動，至於是否補助設置山坡監控系統，仍須集思廣益。

產發處指出，過港路10巷社區後方山坡，因4月3日地震造成岩塊崩落，現場並未損及住戶，仍有安全距離，市府會持續要求地主加強巡查，注意邊坡安全。

產發處表示，針對私有土地部分，經判斷若有後續坡地復建工程維護的必要，市府將聯絡水土保持義務人善盡土地維護管理責任，若水土保持義務人遲不進行邊坡復建作業，將依水土保持法，處以新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並連續處罰，直到問題改正為止。

此外，陳冠羽表示，暖暖區國安路新建案在今年3月開工，但附近地勢較低的尚仁街，從9月底到10月底，幾乎每逢大雨必淹水，「上面在發大財，下面在淹大水，非常荒謬」。

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陳冠羽說，市府雖已審查通過水保計畫，但臨時性水保設施進度不明，永久性水保設施承載量體是否能符合現在極端氣候雨量更是未知，雖然建商依法開發，但市府必須負起責任，提出解決淹水方案。

謝國樑表示，水保設施當然要符合當地的需求和環境，會與市府都市發展處和產發處討論，一定要予以改善，提升市民居住品質。都發處表示，建商已規劃興建永久性的滯洪池，尚在施工中，至於短期的解決方案，則會督促廠商施作臨時性排水設施，避免附近地區積水。（編輯：李錫璋）1131119

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