高中團膳主菜見針頭 綠營批謝國樑處理食安雙標

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市中山高中團膳午餐梅干扣肉驚見2公分針頭，疑為豬隻疫苗針具，民進黨市議員今質疑市長謝國樑處理食安問題雙標，上次教育處長下台這次代理處長徐嬿立卻安然無事。

謝國樑在施政總質詢休息空檔受訪表示，中山高中在第一時間就介入並慰問學生，市府並主動調查釐清責任，徐嬿立在接受化療情況下，還是非常努力解決問題、關懷學生，會繼續支持徐嬿立做好工作。

基隆市議會民進黨團今天舉行記者會，總召張之豪表示，所幸有發現這根如鐵釘般粗的針頭，若被學生吃下肚，後果不堪設想，基隆市校園（指深美國小）上次發生食安問題時，市長謝國樑要時任教育處長劉美蘭下台，但這次謝國樑至今都還沒有發言，也沒有要拔官，不禁令人懷疑謝國樑有兩套標準，只要是謝國樑的人馬，就算遇到營養午餐出現針頭，還是安然無事。

市議員鄭文婷說，中山高中這起事件超過24小時未通報教育處，教育處代理處長徐嬿立向議員說明「教育處同仁好棒棒」表示從民眾得知後主動發起稽查，她想請問，全基隆市中小學不是教育處管的嗎，「教育（代理）處長你在好棒棒什麼」。

鄭文婷說，一直詢問徐嬿立後續限期團膳廠商改善截止日期，屏東縣政府如何稽查肉品廠商，都沒有結果，為何教育處從事發至今態度如此消極，昨天她3度詢問徐嬿立何時會自行請辭，還是要等到謝國樑請下台，徐嬿立都沒有回覆。

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鄭文婷表示，教育人員爭功諉過已很糟糕，先出包後扯謊，徐嬿立說11日媒體報導時，教育處已知道肉品廠商並未使用金屬檢測器檢測豬肉角，但從教育處的新聞稿卻不見這些字眼，公然扯謊。

市議員施偉政指出，因事設法是法治，因人設事就是人治，明明先前已建立通報機制，但通報機制竟然沒有落實，究竟是哪裡出問題，學生發現問題，校方竟未在第一時間回報，市府拖了這麼久才緊急處理溯源，除了找出原因外，市府到底有沒有辦法修復這破損的機制。（編輯：方沛清）1131114