本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

基隆仁愛兒童樂園開幕 黑鳶為主題搭配飛天車

2024/11/13 13:08（11/13 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市第6間室內兒童樂園「仁愛室內兒童樂園」13日在仁愛區公所6樓開幕，市長謝國樑（前）與正在搭乘「飛天車」的孩童合影。中央社記者王朝鈺攝 113年11月13日
基隆市第6間室內兒童樂園「仁愛室內兒童樂園」13日在仁愛區公所6樓開幕，市長謝國樑（前）與正在搭乘「飛天車」的孩童合影。中央社記者王朝鈺攝 113年11月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市第6間室內兒童樂園今天在仁愛區公所開幕，以市鳥黑鳶為設計靈感，搭配「飛天車」等設施，讓孩童體驗如小鳥在天空翱翔，基隆市長謝國樑說，最後一區暖暖區的室內兒童樂園預計年底前開幕。

基隆市府已設立5間室內兒童樂園，謝國樑、基隆市政府兒童及少年事務處長林麗蟬、基隆政策推廣大使楊寶楨、仁愛區長李昆達上午一同為第6間設在仁愛區公所6樓的「仁愛室內兒童樂園」揭牌，並與孩童同樂。

謝國樑表示，基隆市一區一室內兒童樂園政策，最後一區的暖暖區室內兒童樂園已建置完成，現正等待驗收，希望能在12月底前開幕，落實市府政策，明年他想推出活動，只要玩過7間室內兒童樂園的孩童，將贈送基隆限定紀念品。

他指出，目前各區室內兒童樂園沒有服務量能不足問題，只要在服務量能允許前提下，歡迎外縣市尤其是北北桃生活圈的孩童一起來玩，一同創造幸福快樂的環境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

謝國樑表示，七堵區室內兒童樂園由於還有空間明年會擴充，將6歲以上年齡層納入設計考量；另外，基隆市第8間室內兒童樂園案，市府目前鎖定基隆市消防局的教育空間，希望能打造成為消防教育親子環境。

林麗蟬指出，「仁愛室內兒童樂園」的設計靈感來自黑鳶，營造出寬廣的天空意象，孩童可以在「雲朵溜滑梯」及「飛天車」上體驗如同小鳥般自由翱翔的快樂，此外，這裡還有全市最大的夢幻球池，搭配「老鷹溜滑梯」及「彩虹拱門」等設施，讓孩童在盡情遊玩的同時也能探索自我。（編輯：戴光育）1131113

謝國樑
孝三路店家屢遭檢舉占用騎樓 謝國樑盼取得平衡談財劃法修法 謝國樑：應以大局通過為重
林麗蟬
基隆女嬰腦出血恐成植物人 家屬懷疑遭保母搖晃
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：