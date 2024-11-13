基隆仁愛兒童樂園開幕 黑鳶為主題搭配飛天車

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市第6間室內兒童樂園今天在仁愛區公所開幕，以市鳥黑鳶為設計靈感，搭配「飛天車」等設施，讓孩童體驗如小鳥在天空翱翔，基隆市長謝國樑說，最後一區暖暖區的室內兒童樂園預計年底前開幕。

基隆市府已設立5間室內兒童樂園，謝國樑、基隆市政府兒童及少年事務處長林麗蟬、基隆政策推廣大使楊寶楨、仁愛區長李昆達上午一同為第6間設在仁愛區公所6樓的「仁愛室內兒童樂園」揭牌，並與孩童同樂。

謝國樑表示，基隆市一區一室內兒童樂園政策，最後一區的暖暖區室內兒童樂園已建置完成，現正等待驗收，希望能在12月底前開幕，落實市府政策，明年他想推出活動，只要玩過7間室內兒童樂園的孩童，將贈送基隆限定紀念品。

他指出，目前各區室內兒童樂園沒有服務量能不足問題，只要在服務量能允許前提下，歡迎外縣市尤其是北北桃生活圈的孩童一起來玩，一同創造幸福快樂的環境。

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謝國樑表示，七堵區室內兒童樂園由於還有空間明年會擴充，將6歲以上年齡層納入設計考量；另外，基隆市第8間室內兒童樂園案，市府目前鎖定基隆市消防局的教育空間，希望能打造成為消防教育親子環境。

林麗蟬指出，「仁愛室內兒童樂園」的設計靈感來自黑鳶，營造出寬廣的天空意象，孩童可以在「雲朵溜滑梯」及「飛天車」上體驗如同小鳥般自由翱翔的快樂，此外，這裡還有全市最大的夢幻球池，搭配「老鷹溜滑梯」及「彩虹拱門」等設施，讓孩童在盡情遊玩的同時也能探索自我。（編輯：戴光育）1131113