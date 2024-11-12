本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電AI概念股領跌 台股重挫547點失守23000點
首頁 / 地方

孝三路店家屢遭檢舉占用騎樓 謝國樑盼取得平衡

2024/11/12 12:28（11/12 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市孝三路多家餐飲店近期因在騎樓擺放桌椅等物屢遭檢舉，市長謝國樑（前右2）12日上午前往孝三路會勘，了解現況並聽取店家說法。中央社記者王朝鈺攝 113年11月12日
基隆市孝三路多家餐飲店近期因在騎樓擺放桌椅等物屢遭檢舉，市長謝國樑（前右2）12日上午前往孝三路會勘，了解現況並聽取店家說法。中央社記者王朝鈺攝 113年11月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市孝三路多家餐飲店近期因在騎樓擺放桌椅等物屢遭檢舉，基隆市長謝國樑今天會勘指出，街道不是店家儲藏室，盼在店家擺設物品及行人通行間取得平衡，市府會輔導成立商圈。

謝國樑上午率領基隆市都市發展處、產業發展處等相關單位人員前往孝三路會勘，一行人並沿著騎樓走了一圈，了解現況並聽取店家說法。

實地走訪後，謝國樑表示，雖然沿線騎樓有些通行無礙，但也確實有部分擺放雜物占用騎樓狀況，街道不是店家的儲藏室，大家應努力取得共識。對於店家占用騎樓，民眾有權檢舉，但市府會請警方盡量以勸導為主。

謝國樑說，由於孝三路店家屢遭檢舉，對店家的營業造成影響，市府建議店家成立商圈，讓整體動線規劃能有一致做法，並請都發處及產發處研議，如果在形成商圈並退縮通行淨寬的前提下，讓騎樓可擺設街道家具或物品，並分短期臨時方案及長期規範，讓沿線騎樓能夠暢通無阻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他指出，基隆市府預計明年起比照台北市，規定騎樓要留設1.5公尺通行淨寬，如果街區的店家能組成商圈形成共識，在留設通行1.5公尺淨寬前提下，由產發處輔導商圈統一規範可擺設街道家具範圍。

一名孝三路店家接受媒體採訪表示，得知出現問題（指遭檢舉）後，店家曾一同開會討論，並請市府幫忙，很幸運問題能被看見，謝國樑很快就邀請各局處進行勘查，店家經營不易，如果能成立商圈當然對店家最好，店家也很想組成商圈，才能真正解決問題，店家也願意全力配合市府。（編輯：戴光育）1131112

#基隆市
#謝國樑
#騎樓
謝國樑
談財劃法修法 謝國樑：應以大局通過為重品安將大量解僱 基市協調近20業者釋250職缺助轉職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：