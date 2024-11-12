孝三路店家屢遭檢舉占用騎樓 謝國樑盼取得平衡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市孝三路多家餐飲店近期因在騎樓擺放桌椅等物屢遭檢舉，基隆市長謝國樑今天會勘指出，街道不是店家儲藏室，盼在店家擺設物品及行人通行間取得平衡，市府會輔導成立商圈。

謝國樑上午率領基隆市都市發展處、產業發展處等相關單位人員前往孝三路會勘，一行人並沿著騎樓走了一圈，了解現況並聽取店家說法。

實地走訪後，謝國樑表示，雖然沿線騎樓有些通行無礙，但也確實有部分擺放雜物占用騎樓狀況，街道不是店家的儲藏室，大家應努力取得共識。對於店家占用騎樓，民眾有權檢舉，但市府會請警方盡量以勸導為主。

謝國樑說，由於孝三路店家屢遭檢舉，對店家的營業造成影響，市府建議店家成立商圈，讓整體動線規劃能有一致做法，並請都發處及產發處研議，如果在形成商圈並退縮通行淨寬的前提下，讓騎樓可擺設街道家具或物品，並分短期臨時方案及長期規範，讓沿線騎樓能夠暢通無阻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他指出，基隆市府預計明年起比照台北市，規定騎樓要留設1.5公尺通行淨寬，如果街區的店家能組成商圈形成共識，在留設通行1.5公尺淨寬前提下，由產發處輔導商圈統一規範可擺設街道家具範圍。

一名孝三路店家接受媒體採訪表示，得知出現問題（指遭檢舉）後，店家曾一同開會討論，並請市府幫忙，很幸運問題能被看見，謝國樑很快就邀請各局處進行勘查，店家經營不易，如果能成立商圈當然對店家最好，店家也很想組成商圈，才能真正解決問題，店家也願意全力配合市府。（編輯：戴光育）1131112