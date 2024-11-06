本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國大選即時開票》川普贏下威斯康辛州 277選舉人票跨過當選門檻
首頁 / 地方

品安將大量解僱 基市協調近20業者釋250職缺助轉職

2024/11/6 18:03（11/6 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
設廠在基隆市六堵科技園區的品安科技（圖）因客戶結束所有委託代工業務，將大量解僱員工，原計畫資遣250人，經公司努力後，預計分3梯次資遣不超過186人，其中21名為外籍員工，第1梯次將在8日資遣33名台灣員工。中央社記者王朝鈺攝 113年11月6日
設廠在基隆市六堵科技園區的品安科技（圖）因客戶結束所有委託代工業務，將大量解僱員工，原計畫資遣250人，經公司努力後，預計分3梯次資遣不超過186人，其中21名為外籍員工，第1梯次將在8日資遣33名台灣員工。中央社記者王朝鈺攝 113年11月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆6日電）品安科技股份有限公司將分3梯次大量解僱員工，基隆市工商發展投資策進會協調廠商釋出職缺，已有近20家業者願意釋出超過250個職缺，基隆就業中心也將舉辦徵才活動媒合就業。

設廠在基隆市六堵科技園區的品安科技，因客戶結束所有委託代工業務，將大量解僱員工，品安科技原計劃資遣250名員工，經公司努力後，預計分3梯次資遣不超過186名員工，其中21名為外籍員工，第1梯次將於8日資遣33名台灣員工。

基隆市政府社會處今天表示，接獲品安科技的大量解僱通報後，已與公司保持密切聯繫，市府預計12日由社會處勞資關係科及專業律師，前往品安科技，了解勞資協商相關進度，以保障勞工工作權及調和雇主經營權。

社會處指出，基隆市工商發展投資策進會同時協調六堵科技園區、大武崙工業區及新北市瑞芳工業區的廠商釋出職缺，目前已有近20家業者願意釋出超過250個職缺。

基隆就業中心也將於12月20日，針對品安科技資遣勞工舉辦中型徵才活動，邀請10家以上企業，提供類似職類的職缺，期能協助勞工順利轉職，維繫家庭經濟穩定。

基隆市長謝國樑表示，市府會積極促進在地就業，協助企業主與勞工共度難關。（編輯：李錫璋）1131106

謝國樑
客戶結束委託代工 品安分3梯解僱186名員工基隆民宅旁地基下陷 市府拉封鎖線撤離住戶
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：