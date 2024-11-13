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謝國樑：基市府未續推街道家具計畫

2024/11/13 17:05
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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市長謝國樑曾在議會答詢提及推動街道家具構想，不過，謝國樑今天說，因為餐飲店在騎樓擺放家具，曾考慮輔導店家使用較美觀家具，但後來沒有繼續推動街道家具相關規劃。

基隆市去年8月開放76處騎樓停放機車，國民黨基隆市議員韓世昱今年5月在施政總質詢表示，店家常遭檢舉在騎樓擺放桌椅，市府是否可比照騎樓停放機車規範，在不影響通行下，讓店家在騎樓放置桌椅營業。

謝國樑當時答詢，在不妨礙街道暢通，且店家擺放在騎樓的桌椅不會令人感到嫌惡，甚至有點綴市容質感前提下，市府曾想過要試辦街道家具計畫，包含擺放位置和種類等，若定案後，市府會與警察局溝通，以後就依定案規範擺放桌椅，就比較沒有問題。

不過，謝國樑今天出席仁愛室內兒童樂園開幕受訪說，「我們目前沒有規劃街道家具」，市府在明年1月1日起，比照台北市，規定騎樓要留設1.5公尺通行淨寬，這是市府未來的重點，至於在騎樓擺放家具的餐飲店，市府會盡量輔導不得影響行人通行。

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至於市民反映，市府在騎樓地上張貼「綠腳丫」，卻時常被機車佔據，謝國樑表示，張貼「綠腳丫」就是希望提供民眾通行空間，市府非常關心此事，會積極落實執法。

基隆市警察局交通大隊長楊永泰指出，截至10日，警方共取締996件違規在「綠腳丫」停車，警方執法不停歇，會加強執行「綠腳丫」政策宣導與違停取締，呼籲機車駕駛人依公告方式停放車輛。（編輯：林恕暉）1131113

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