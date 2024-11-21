12強棒球直播 中市議員促比照野餐日山海屯區都要有

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）世界12強棒球賽複賽，中市府23、24日在府前廣場直播台灣隊賽事；市議員建議，直播應比照市民野餐日，至少山海屯區要有，還有女議員許願若爭取直播成功將大跳三振舞。

台中市議會今天召開都建水業務質詢，2024世界12強棒球錦標賽台灣隊晉級複賽，全民瘋棒球，民進黨議員謝志忠、黃守達、王立任、張玉嬿質詢指出，台灣隊前進東京巨蛋，全國民眾熱血沸騰，許多人前往東京為台灣隊加油。

謝志忠指出，市府23、24日在府前廣場直播台灣隊賽事，民眾可透過1300吋大螢幕，盡情吶喊。他建議市府直播運動賽事應可擴及豐原；王立任、張玉嬿也建議，直播賽事應比照市民野餐日，遍地開花，若不能各區都有，至少山海屯區要有。

國民黨議員黃佳恬則許願，如果屯區爭取直播賽事成功，她與張玉嬿相約將在現場跳「三振舞」，為台灣隊加油打氣。

副市長黃國榮表示，為台灣隊加油的心大家都一樣，市府在府前廣場直播賽事，因為有1300吋大螢幕，大家一起集氣加油，其他行政區直播賽事因涉及場地及授權問題，運動局會先研究可行性，如果可行，經市長核定再發布。（編輯：陳仁華）1131121