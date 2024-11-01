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中市府稱爵士音樂節吸百萬人潮 議員指數字不科學

2024/11/1 17:17（11/1 17:56 更新）
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2024台中爵士音樂節日前落幕，據台中市文化局統計，10天活動期間共吸引144萬人次到現場。不過民進黨籍議員王立任1日以周圍場地面積4萬平方公尺計算，認為此人數已達推擠踩踏危險密度，指市府數字不科學。圖為音樂節活動畫面。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月1日
2024台中爵士音樂節日前落幕，據台中市文化局統計，10天活動期間共吸引144萬人次到現場。不過民進黨籍議員王立任1日以周圍場地面積4萬平方公尺計算，認為此人數已達推擠踩踏危險密度，指市府數字不科學。圖為音樂節活動畫面。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市府指爵士音樂節活動期間吸引百萬人潮、經濟效益上億，台中市議員王立任今天檢視，每平方公尺3.6人，已達推擠踩踏危險，以人次計算產值，相關數字不科學。

台中市議會今天召開文化教育業務質詢，民進黨籍台中市議員王立任、張玉嬿、謝志忠、黃守達指出，市府舉辦台中爵士音樂節，文化局在活動後指出，10天活動市民廣場累計參與人次約144萬人次，若加上線上直播觀賞3萬人次及各區5場巡演活動4.5萬人次，總參與數151.5萬人次。

王立任計算，包括市民廣場、部分綠園道周邊，面積約4萬平方公尺，文化局依據「雅各法」人潮密度乘以人潮面積推算參與數，每平方公尺最多站4人的最高密度計算，10天144萬人次，等於每天14萬多人次參與，每平方公尺擠到3.6人，已達可能發生踩踏危險的密度，卻未見文化局示警。

王立任指出，市府依據參加民眾問券調查的結果，每人平均消費包含飲食、住宿、購物等約新台幣1350元，以現場參與144萬人次估算，達到約20億經濟效益。經濟規模應是以每人平均消費金額乘以參與人數，以人次來計算，數字太不科學。

王立任、謝志忠、張玉嬿、黃守達都呼籲，市府舉辦活動應注重活動內容，而非一味追求浮誇的數字。

台中市文化局長陳佳君表示，謝謝議員指教。（編輯：郭諭儒）1131101

王立任
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