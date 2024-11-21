海關統計1至9月走私動物 保育類以印度星龜最多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）關務署台北關今天表示，統計今年1月至9月旅客走私活體動物案已達13件，動物總數也由537隻增加至2581隻，增加的動物以寵物蟹為主，至於走私的保育類動物則以印度星龜最多。

台北關今天下午發布新聞稿表示，統計今年1月至9月，海關查獲旅客入境攜帶走私活體動物的案件已達13件，相較上年度同期的8件數量增加，增幅達62.5%；動物總數更由537隻增加至2581隻，增幅高達約380%，其中有民眾一次帶入1000隻的寵物蟹譚氏泥蟹數量最多。

台北關指出，根據統計數據顯示，其中保育類動物也從134隻增至148隻，且以印度星龜為主，在112年有130隻，113年也有129隻。相關數據顯示，走私者攜帶物種多樣性與案件數的上升趨勢，非法交易帶來的生態威脅不容小覷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北關說，像是在今年5月，就在桃園國際機場查獲一名64歲台灣籍婦女，在從泰國曼谷入境時，違法攜帶87隻活體動物，包括烏龜共46隻、靈長類的猴子4隻、爬行動物蜥蜴34隻及鳥類3隻等，因為都屬非法入境且具潛在疾病傳播風險，後續都移請相關單位處置。

台北關提醒旅客，攜帶未經檢疫許可的活體動物入境，除了對國內生態及公共衛生構成嚴重風險，更涉嫌違反「動物傳染病防治條例」，將面臨刑責及高額罰金處分，建議旅客在入境前了解相關規定、誠實申報，與海關為邊境防疫盡一份心力，共同維護生態環境永續發展。（編輯：張銘坤）1131121