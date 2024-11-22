彰化美食物產展到台中 王惠美帶領42家名店推廣

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）彰化美食物產展今天在台中市中友百貨登場，彰化縣長王惠美表示，這次帶領42家名店前來，有知名肉圓、爌肉飯等，假日還安排多場DIY體驗，歡迎台中鄉親來認識彰化在地品牌。

2024年「彰化美食物產展」11月22日至12月1日在中友百貨舉行，王惠美帶領彰化縣42家名店廠商參展，希望將更多彰化好物推廣給台中市民。

王惠美開幕致詞指出，彰化很有料，只是過去太低調，所以要將彰化的農工產品帶出來，讓大家了解，中友百貨到彰化投資設置分店，將成為彰化第1家百貨公司，在百貨公司還未開幕前，先將彰化物產帶來台中讓大家知道，到底有什麼好料。

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王惠美細數這次前來參展的在地店家有北門口肉圓老擔、阿璋肉圓、阿章爌肉飯、阿星爌肉飯、新口味蛋黃酥、彰化涼圓、杉行碗粿等超人氣名店限時快閃，假日並安排DIY體驗，還有機會抽獎送市價萬元住宿券。

中友百貨顧問張光貝表示，中友百貨即將進駐彰化，相信彰化縣民們相當期待，目前工程順利進行中，期待彰化分店很快能與大家見面。這幾年中友百貨與彰化縣的交流互動非常熱絡，這次的美食物產展，除了滿足台中消費者的美食需求，也推薦更多彰化優質品牌給台中消費者，增進縣市交流。（編輯：郭諭儒）1131122