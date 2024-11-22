彰化火化場選址惹議 縣府延後說明會收集資料
2024/11/22 15:34
（中央社記者鄭維真彰化縣22日電）彰化縣火化場選址惹議，縣府原訂11月中下旬舉行說明會回應地方訴求，因考量收集相關資料需要時間，決定延後舉辦，並於擇定日期前10天公告。
彰化縣政府公布擬在芳苑鄉、二林鎮交界設火化場，許多在地民眾大力反對，擔心彰化糧倉將受到水、空氣等污染，因而組成二林芳苑反火葬場自救會連署撤案，揚言反抗到底；今天發起第1波車隊掃街，呼籲更多人站出來表達反對意見。
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縣府民政處代理處長曾金來告訴中央社記者，原本預計11月中下旬召開說明會，因公布選址後地方反應大，縣府為求慎重，希望能針對地方所提噪音、空污、水、交通等問題，收集完整數據回應，由於收集資料需要時間，因此說明會將延後舉辦，日期尚未確定。
曾金來表示，縣府對於重大公共政策絕對不會偷偷摸摸進行，會依據環境影響評估法，依法公開舉行說明會與公聽會，讓當地表達意見並取得民眾認同。（編輯：郭諭儒）1131122
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