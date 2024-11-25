高捷Y18、O10聯開案 253億打造藝文聚落

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄市捷運局今天公布高捷黃線Y18站/橘線O10聯開案完成評選程序，華友聯開發、達麗建設、海悅國際開發組成的團隊獲選最優申請人，將投資253億元打造衛武營藝文聚落。

高市捷運工程局今天發布新聞稿表示，為推動鳳山中城發展，於衛武營國家藝術文化中心北側、黃線Y18站/橘線O10站交會處，辦理捷運聯合開發，華友聯、達麗、海悅團隊獲選最優申請人，將打造衛武營周邊藝術創造場域及新興藝文產業聚落。

捷運局表示，全案基地面積約1.8公頃、都市計畫屬第5種商業區（建蔽率70%、容積率840%）及交通用地（建蔽率40%、容積率400%），規劃地上38至52層、地下6 層複合式建築物。

捷運局說明，基地內規劃有設計旅館、辦公、住宅、店舖及社區生活設施複合型大樓，低樓層設有沿街式店鋪，地下層為O10站、Y18站出入口及聯通道。旅館邀請國際品牌經營管理，為前來衛武營兩廳院表演劇團及旅客提供舒適休息空間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，1樓以黑盒子（Black Box）設計概念打造表演劇場，可容納120至200席觀眾，將優先提供新創劇團使用。低樓層則為培育青年創業基地，提供彈性隔間辦公空間，雙捷運地利之便讓青年創業基地更具競爭力。

捷運局說明，基地內中央核心廣場空間透過彈性使用空間規劃，可舉辦臨時展覽、假日市集、電影同樂會、快閃音樂會等活動。與衛武營藝術中心的大型專業劇場設施互相搭配，為小型劇團和獨立藝術家提供一個具創作潛力演出和創作空間，扶植新青年藝術產業，打造既國際又在地的「衛武營藝術之丘」。（編輯：孫承武）1131125