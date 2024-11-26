弘光科大前進台中女監 開烘焙班助收容人重返社會

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）弘光科技大學推廣營運處推廣教育中心前進台中女子監獄開設烘焙實作班，教導收容人製作檸檬塔、貝果、達克瓦茲等14種中西式點心，激發學員有人考慮日後從事相關工作或創業。

弘光科大今天發布新聞稿指出，弘光科技大學推廣營運處推廣教育中心執行高教深耕計畫，協助社會經濟或文化不利族群自助自立，民國113年10至11月辦理「台中女子監獄烘焙實作班」。

推廣營運處營運長蔣芳如表示，執行「協助受刑人、更生人及街友自助自立」計畫深入輔導個案時，發現個案本身或家庭成員許多是社會經濟或文化不利族群，無穩定工作收入致使生活不易，甚至鋌而走險觸法，惡性循環造成社會問題。

食科系老師許珮綺10至11月到台中女子監獄授課7次，每次教導2種烘焙產品製作，品項有檸檬塔、洋蔥火腿哈斯、月皇酥、夏洛特蛋捲、芝麻金沙大餅、蜂密口味牛舌餅、花生達克瓦茲、巧克力慕斯杯、野莓奶酥起士派、蜂蜜貝果、古早味蛋糕、炸酸菜麵包、花蓮薯等。

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許珮綺本就讀機械科，婚後生子想做吐司給小孩吃，開始對烘焙及餐飲產生興趣，民國104年起開始報考烘焙及中餐烹調證照，考照過程讓技術慢慢提升，也念研究所進修碩士學位，去年取得食品檢驗分析乙級和西點蛋糕伴手禮乙級2張證照後，總共取得12張食品相關乙級證照。

許珮綺指出，學員們完成產品製作時充滿成就感，相信烘焙點心帶給人的幸福感已植入她們心中；有學員透露，考慮「進修期滿」可從事相關工作，不排除再多學一些烘焙手藝做些小生意營生。（編輯：陳仁華）1131126