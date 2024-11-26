彰化家長控訴孩子遭國中同學多次霸凌 校方啟動調查

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（中央社記者鄭維真彰化26日電）彰化縣某國中生家長控訴，孩子開學至今多次遭同學霸凌，變得不愛說話、長時間獨處，22日孩子回家手部受傷流血；縣府教育處今天表示，已啟動防制霸凌小組調查。

這名家長出面接受媒體訪問時表示，孩子今年升國中一年級，9月開學至今多次被同學霸凌，不僅桌子被推到走道，書桌椅出現粉筆灰，文具常掉地上，水杯被別人拿去喝水，雨傘也被踩壞。

家長指控，22日孩子將外套披在肩上，卻遭數名同學搶走，拉扯中造成其手部受傷流血，耳朵後方有傷痕，回到家手上還有血塊，看了令人心疼。

家長說，孩子以前喜歡跟他聊天，但開學1週後就常說不想上學，長時間將自己關在房間；之前，曾向導師反映孩子在學校遭霸凌，老師會以罰站、勸導等方式處理，他認為這些學生年紀小，須給他們機會，並相信老師能協助修正偏差行為，因此才沒追究。

學校回應，22日晚間導師告知發生疑似校園霸凌事件，校方立即啟動校安通報，昨天召開防制校園霸凌小組會議確定成案進行調查；今天上午由專輔老師與這名學生晤談，評估其身心狀況，持續關心孩子情況予以協助。

教育處說明，將請督學了解，並要求校方依校園霸凌防制準則辦理，後續會依照孩子狀況進行輔導及相關處置。（編輯：陳仁華）1131126