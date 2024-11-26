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曾助陳傑憲母親關懷弱勢 陳其邁：只是做該做的事

2024/11/26 17:01
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（中央社記者張已亷、蔡孟妤高雄26日電）12強棒球賽台灣隊長陳傑憲母親「娟姐」生前創立慈善會關懷弱勢，2021年曾因在高雄載運物資時遭警驅趕，經市長陳其邁居中協調落幕。陳其邁今天說，只是做該做的事。

陳傑憲母親「娟姐」生前以兒子招牌微笑成立高雄市微笑慈善會，旨在關懷弱勢族群，慈善會2021年曾因載運物資要去發放給弱勢者過程中，遭警方驅趕或開單，當時「娟姐」向媒體投訴盼警方同理弱勢需求，後續經市長陳其邁居中協調，紛爭順利落幕。

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對此，陳其邁今天表示，他已不記得這件事，有記者向他分享這則新聞後，他才想起此事。陳其邁說，當時並不知道是陳傑憲的母親成立的慈善會，只是認為自己應該協助弱勢，沒想太多，「我只是做我該做的事」。

高雄市微笑慈善會人員今天接受中央社記者電訪表示，當時已由警方配合處理，一切圓滿落幕，目前鄰近分局或派出所員警都會與慈善會共同關懷弱勢者，甚至挽袖做志工，共同建置社會安全網、提升社區治安，希望社會大眾將關注放在弱勢關懷與協助。（編輯：李淑華）1131126

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