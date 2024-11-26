百名桿弟憂失業赴議會陳情 陳其邁：維護勞工權益

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高市府將收回高雄高爾夫俱樂部土地規劃為公園，今天有上百名將失業的桿弟到議會陳情，盼市府顧及生計，暫緩收回土地。對此，市長陳其邁表示，勞工局會維護勞工應有的權益。

上百名球場桿弟今天上午到市議會前陳情，強調多數人已在球場服務數十年，如今市府要收回球場，將全數失業，盼市府顧及桿弟生計問題，暫緩收回土地。

陳其邁上午在市議會接受媒體聯訪表示，因為經營者遲未提出妥適的改善營運計畫及落實公益的承諾，甚至長期違規使用農藥，危及高雄飲用水安全。

陳其邁說，市府會堅守維護公共利益、公共安全的立場，同時保護勞工相關勞動權益。也希望球場業者跟所有員工好好協議，市府勞工局一定會全力維護勞工應有的權益。

勞工局也發布說明稿表示，維護高雄高爾夫球場員工權益，將強力督促俱樂部與勞工妥善協商，並確保從業勞工應有權益事宜。

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勞工局表示，高雄高爾夫俱樂部向勞工局提送大量解僱計劃書，勞工局分別於11月18日、11月20日入場了解現況並督促雇主善盡責任，確保員工權益。

勞工局表示，將要求並督促高雄高爾夫俱樂部與所有從業勞工妥善協商權益維護事宜，勞工局也將主動檢視，依法保障從業人員應有勞動權益，並依各從業人員個別需求，提供職業訓練、就業媒合等服務，維護從業勞工工作權益。（編輯：郭諭儒）1131126