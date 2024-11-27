再遭疑涉緋聞 新北議員戴湘儀盼對方有所節制

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（中央社記者王江鴻國新北27日電）國民黨新北市議員戴湘儀一再否認和新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋有緋聞，仍遭蔣欣璋妻子在臉書留言質疑兩人關係。戴湘儀對此表示，希望對方能有所節制。

戴湘儀年初在臉書（Facebook）分享日本旅遊照片，由於蔣欣璋當時也在日本旅遊，因此，她臉書貼文的留言中，蔣欣璋岳母留言指「確定是跟家人出門，不是跟別人老公嗎？」引發聯想，但遭戴湘儀、蔣欣璋否認。

但蔣欣璋的妻子近來頻頻在戴湘儀的臉書留言，內容再次質疑戴湘儀與蔣欣璋的關係，並直指戴湘儀欠她一個道歉。經連絡，蔣欣璋服務處稱蔣欣璋已出國，連絡不到人。

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戴湘儀今天下午仍到議會問政，她表示，有關蔣欣璋妻子於她的臉書公開粉專所指內容，她除了感到非常遺憾之外，如同往昔，再次聲明，她是基於同黨情誼之初衷而熱心助選，很遺憾蔣妻帶有誤解的言論及行為已非首次，期間更長達1年之久，已經嚴重影響她的生活。

她表示，期盼「蔣夫人」有所節制及停止有關行為，讓她能全心全力服務選民，發揮民代應有的職責以監督市政，才符合新北市民的福祉。（編輯：李錫璋）1131127