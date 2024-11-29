花蓮長者免費健檢維生素D缺乏率高 將增加鈣檢查

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮每年提供長者免費健檢，近年增加維生素D、B12及葉酸檢查項目，發現長者維生素D缺乏率最高，易造成骨質疏鬆等疾病，明年將增加鈣的檢查，搭配X光判讀是否骨質疏鬆。

花蓮縣衛生局今天舉行「健檢成果發表會」，衛生局長朱家祥說，推動長者免費健檢超過10年，2020年增加維生素D檢查項目，是全台唯一，近2年調高經費至新台幣950萬，加入B12、葉酸等檢查項目，對象為65歲長者及55歲以上原住民，符合資格約8500人。

根據花蓮長者健康檢查數據統計，縣內長者維生素D缺乏率高達51.42％，遠高於全台平均29.1％，易造成骨質疏鬆、心血管和免疫相關疾病。

朱家祥說，縣內維生素D異常率最高是豐濱鄉，推測可能是海邊太陽太大，長輩出門都包緊緊，建議長者適度日曬10至15分鐘，飲食上可從菇蕈類、鮭魚、鰻魚、鯖魚，黑木耳、牛奶等攝取。

朱家祥說，透過長者健檢累積資料庫，掌握長者健康狀況，預計明年將增加鈣的檢查，搭配X光判讀是否有骨質疏鬆，再以社區整合式篩檢、據點做營養衛教。

花蓮縣府長者免費健康檢查，今年度健檢項目包含血紅素、糖化血色素、肝功能、甲狀腺功能檢查及微量元素維生素D、B12及葉酸等。（編輯：郭諭儒）1131129