是否停徵娛樂稅 陳其邁：須考量城市國際競爭

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（中央社記者林巧璉高雄29日電）台北市長蔣萬安昨天宣布北市全面停徵娛樂稅；高雄市長陳其邁今天表示，演唱會經濟不是只有場館，更重要是服務；娛樂稅等稅收減免，必須在整個城市的國際競爭做考量。

陳其邁今天在高市議會接受媒體聯訪時，有媒體問及北市停徵娛樂稅；陳其邁回應，演唱會不只是場館，更重要的是服務和滿足粉絲，包括交通、住宿等服務。

陳其邁也說，國際天團在做選擇的時候，其實是在亞洲只有一站、兩站行程，高雄在推動演唱會經濟的時候，必須與最近啟用香港啟德體育園、新加坡體育館，甚至是泰國曼谷、日本東京、韓國首爾等主要城市競爭。

陳其邁舉美國歌手泰勒絲為例，他說，泰勒絲到新加坡國際體育館，中央政府就補助了數百萬美金，這個競爭是很激烈，所以像是娛樂稅等稅收減免，必須在整個城市的國際競爭來做考量。

陳其邁也說，他了解蔣萬安提出減免娛樂稅的做法，出發點是在提升台北市演唱會經濟的競爭力，但是怎麼樣把餅做大，讓這些天團有更多的選擇，尤其選擇高雄，這是高雄市的目標。

陳其邁強調，強化城市競爭力是非常重要的事，以台北市跟高雄市來講是一種合作的關係，高雄有優質演唱會場地，交通也非常便捷，更重要的是可提供各項完善服務。（編輯：謝雅竹）1131129