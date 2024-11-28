蔣萬安：將全面停徵娛樂稅 發展演藝文化運動產業

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北28日電）台北市長蔣萬安今天在北市議會接受質詢時說，將全面停徵娛樂稅，且會大力發展演藝文化表演及運動產業。

蔣萬安下午列席台北市議會市政總質詢，國民黨議員吳世正表示，蔣萬安上任應要推動新政策，並擺脫前市府的泥淖，例如民國31年設置的娛樂稅，針對當時的電影或表演等都有課徵稅收，但至今已不符時宜。

吳世正指出，行政院已通過娛樂稅法部分條文修正草案，這是要做球給地方政府，台北市府應把握機會，提早擬定相關方案，等立法院通過後，北市府就可宣布針對部分項目可免徵娛樂稅。

他說，北市府每年徵收娛樂稅約新台幣2億至3億元，若免徵能創造更多效益，間接提升市民願意參加娛樂及藝文活動，才能跟高雄市搶攻如演唱會效益。

蔣萬安在議場回應，非常贊成議員提到免徵娛樂稅的意見，台北市是有潛力發展演唱會經濟的城市，有強大的消費力、規模多且大的場館、便利的交通，更是國際化的大都會。

蔣萬安接著說，大巨蛋啟用後舉辦體育賽事，後續會辦演唱會，對於發展大巨蛋經濟非常有信心，更希望台北市未來可吸引國際巨星及一流表演團體和運動選手進行各項賽事與演出，成為國際巨星到亞洲絕對不會錯過的城市與進行表演的平台。

蔣萬安表示，很明確跟議員和北市議會報告，台北市未來會全面停徵娛樂稅，且會大力發展演藝及文化表演和運動產業。

北市財政局事後補充，統計今年至10月底止，全市娛樂稅稅收實徵金額為2.11億元，最多的娛樂稅收來源是職業性表演，如演唱會。

行政院會9月間通過娛樂稅法部分條文修正草案，除高爾夫球場維持現行稅率20%外，現行稅率皆至少減半，同時授權地方政府可停徵職棒、演唱會等特定項目的娛樂稅。（編輯：蕭博文）1131128