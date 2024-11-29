東區商圈週年慶摸彩棄台北通改紙本 議員批走回頭路

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸29日電）北市東區商圈週年慶，卻被議員指出摸彩走回頭路，不再使用台北通App而是用紙本，使店家意願大減；北市府承諾檢視技術並盤點活動、挹注資源，把相關服務建置回來。

台北市長蔣萬安今赴議會市政總質詢，民進黨議員王閔生表示，東區商圈發展協會與北市商業處配合下，花了一年半將空租率從14.3%降到10%以下，結果日前商圈週年慶，摸彩卻不是用台北通App掃店家QR Code，而是回歸紙本。

王閔生秀出訪問影片表示，紙本摸彩要客人自己填資料、店家要保管還要準備摸彩箱，摸彩券不夠店家還要去領；協會也表示參與店家由300家大幅降為160家，接近砍半，資訊局卻回沒編預算把相關功能模組化。

王閔生說，週年慶帶來龐大人潮，卻無法達到更好效果，他跟資訊局索資，得到的回覆是因人員流動、無人可寫程式，商業處也沒有經費補助，導致也不能委外廠商寫App，但這些都不該是商圈與商業處要承擔，質疑資訊局事不關己。

資訊局長趙式隆說，台北通App下載人數約300至400萬、活躍用戶100多萬，王閔生問有這樣的既有App為何不用，如果覺得不好用可以改善，之後甚至可以擴及到北市任何商圈或市府自己的活動。

王閔生說，他沒有要求像前朝柯文哲一樣把所有事情都塞進台北通App，但串聯商家需要電子平台，12月馬上要迎接歌手張惠妹與周杰倫的大型演唱會，明年世界棒球經典賽資格賽也在大巨蛋，到時候人潮更可觀，難道還要繼續用紙本辦活動。

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副秘書長俞振華說，現在就開始盤點明年所有活動，哪些功能需要模組化就請資訊局做，若沒有資源就請相關局處挹注，先把服務建置回來，未來台北通App還是要有一定角色。

蔣萬安承諾會來檢視技術並跨局處規劃方案，包含體育局、資訊局、觀光傳播局、商業處等，鎖定外縣市及國外觀光客，以早一天到或多留一天等方式，結合旅宿及全北市商圈及餐廳推出優惠。（編輯：張銘坤）1131129