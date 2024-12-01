桃園獲救浪貓Long Stay派出所 獲贈制服升格所貓

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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園分局今天表示，景福派出所去年多了新成員「乖乖」，是員警從機車引擎救出的虎斑貓，在派出所內生活1年多擄獲員警及洽公民眾的心，近來更獲得專屬警察制服，正式升格成所貓。

桃園市警局桃園分局景福派出所所長吳家鳴表示，警員李承翰去年9月時接獲民眾報案，表示有小貓鑽進機車引擎取暖，立即前往協助成功將小貓誘捕。

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吳家鳴說，經檢查獲救的幼雌貓大約1個月大，由於未植入晶片懷疑是無主浪貓，不忍幼貓繼續流浪街頭的員警先行帶返所內照顧，並由大家集資準備了生活、遊戲等相關物品，並取名乖乖後植入晶片，一年多來乖乖在所內Long Stay，與員警們互動親密，許多洽公民眾也很喜愛逗弄乖乖，已被大家視為所內的一份子。

吳家鳴指出，今年耶誕節前夕，員警們決定送乖乖一份最具價值的禮物，那就是一套「專屬的警察制服」，讓曾經的浪貓變成了所貓，希望在牠的陪伴下，讓員警們忙碌的心情能獲得舒緩，可以更全心全力投入維護治安的工作，前往洽公的民眾也可以放鬆心情接受服務。（編輯：張銘坤）1131201