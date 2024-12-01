響應國際志工日 屏東千人運動會同樂

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）國際志工日將至，屏東縣政府今天舉辦志工運動大會，有來自全縣50個志工團隊、超過1400名志工共襄盛舉。屏東縣長周春米感謝志工們無私奉獻，成為希望城市的最佳原動力。

「113年度志工運動大會」今天在縣立體育館前草地廣場舉辦，周春米將象徵傳承的聖火傳遞給志工代表並表示，目前屏東列冊志工隊共有1175隊，領有紀錄冊的志工高達4萬9000人，其中中高齡志工更占所有志工人數達60%，顯現投入志願服務是社會參與最佳途徑。在面對超高齡化社會挑戰下，希望大家齊心努力，依照自己的興趣選擇各式各樣的志工服務項目，讓志工人數可以突破6萬人，也歡迎大家加入屏東志工大家庭。

周春米說，今年是志願服務法立法第23年，社會進步的表徵顯現在人民對公共事務的參與，社會穩定的力量來自民眾對公共事務的關懷和身體力行，志工在政策推動中扮演關鍵角色，同時也是社會穩定的力量；一年一度的志工運動會不僅是志工團隊展現自我的平台，也是凝聚社區力量、促進彼此間合作與交流的契機，展現志工們的無限熱情與活力。

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社會處表示，今年的志工運動會設置6個競賽項目，包括水彈槍大戰、串串呼拉圈、我是屏東人牌卡賽、紅綠夾夾樂、GOGORO推車賽以及富有趣味性的咕咕雞賽跑。每個項目都充滿了挑戰與趣味，志工們在賽場上各展所長，展現出堅定的意志與無私的團隊協作精神，充分體現志工運動會的核心價值。

另外，活動中除了刺激的競賽關卡，同時設置園遊會，讓所有的志工可以共同參與活動，園遊會設有10多攤的胖卡餐車及飲料車，讓志工享用美食；縣府也規劃多元紓壓體驗區，讓平日奉獻的志工夥伴從服務者轉換為被服務者，享受牛角鬆筋、塔羅牌探索、泰拳體驗及傳統挽臉的各式服務。（編輯：李淑華）1131201