本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北捷票價不漲、儲值卡回饋金縮水 估明年上半年實施
首頁 / 地方

屏東打造文資建材庫房 結合教育推廣與休憩空間

2024/11/29 17:10（11/29 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏菸1936文化基地11號倉庫改造為屏東首個文化資產建材庫房，29日開幕，文化部文化資產局長陳濟民（右4）、屏東縣長周春米（左4）等出席。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年11月29日
屏菸1936文化基地11號倉庫改造為屏東首個文化資產建材庫房，29日開幕，文化部文化資產局長陳濟民（右4）、屏東縣長周春米（左4）等出席。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年11月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏菸1936文化基地11號倉庫改造為屏東第1個文化資產建材庫房，今天開幕，結合文資教育推廣與休憩功能，提供遊客歇腳空間，透過歷史建築物件展示，進一步認識文資修復知識。

今天的開幕儀式由文化部文化資產局長陳濟民、屏東縣長周春米、在地無形文化資產保存團體、文資修復團隊等皆到場共襄盛舉。

陳濟民會中指出，屏東縣政府爭取文化資產經費不遺餘力，近年來屏菸、大武營區核定補助修復經費新台幣逾11億元，顯見縣府團隊在文資推動的創新思維與行動力。文資修復強調工序、工法與材料，欣見屏東文資建材庫房啟用，讓拆卸後的建材構件有收存場所，未來可以永續利用。

周春米表示，屏東縣政府近年積極活化勝利星村、屏菸1936文化基地等歷史場域，在歷史建築修復過程中，保留並蒐集許多構件與物件，感謝文化部文資局的支持，成立屏東文化資產建材庫房，作為見證歷史建築收納、保存、修復、傳承的基地。

文化處說明，屏東文化資產建材庫房內部配置，1樓規劃為屏菸休息站，保留建築原本的挑高感及排窗設計，並搭配壯觀的弧形海洋主題書牆，弧形空橋、大階梯等設計，透過橘色、赭色和綠色搭配，營造獨特南國文化氛圍；2樓主要提供文資建材存置與教育推廣使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化處表示，目前文資庫房收存的建材包括大小木料逾千件、黑燻瓦約1萬多片及數百件拆卸回收的舊門窗等，在屏菸休息站布置的植物造景、戶外木椅皆是舊木料再利用重製，為老物件賦了新生命。

另外，屏縣府與國立屏東科技大學合作推動傳統匠師培育計畫，未來將推動各類文資修復推廣及專業課程，提升文化資產的專業能力，讓傳統技術與技藝得以延續與傳承。（編輯：謝雅竹）1131129

屏東在歷史建築修復過程中，保留並蒐集許多構件與物件，雖歷經歲月剝蝕，卻蘊含工藝、美學、歷史意義，藉規劃與重新改造，成立屏東文化資產建材庫房，目前收存的建材包括大小木料逾千件。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年11月29日
屏東在歷史建築修復過程中，保留並蒐集許多構件與物件，雖歷經歲月剝蝕，卻蘊含工藝、美學、歷史意義，藉規劃與重新改造，成立屏東文化資產建材庫房，目前收存的建材包括大小木料逾千件。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年11月29日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：