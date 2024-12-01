瑪利亞青年偕網紅 台中景點入畫「玩」成快樂襪禮盒

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）瑪利亞心智障礙青年與網紅攜手，將走讀科博館、國家歌劇院等台中景點的視角化為圖畫，轉印到Merry young快樂襪上並推出聯名禮盒，希望在耶誕節前夕能成為禮盒選項之一。

瑪利亞社會福利基金會攜手nininono品牌，由藝人任容萱擔任公益大使，今天下午在台中新光三越前廣場舉行記者會，展示由瑪利亞青年與nininono品牌一起推出「玩出新視界」旅行聯名襪子禮盒。

瑪利亞青年每次創作主題快樂襪都會親身體驗、走讀景點，將所看到、聽到的事物，以畫筆揮灑紙上；記者會中也播放瑪利亞青年與網紅Shine一起拍攝短片，他們到自然科學博物館尋找兒時的侏羅紀公園，還有到國家歌劇院欣賞世界級建築。

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瑪利亞基金會執行長陳怡君表示，每一雙快樂襪都是瑪利亞青年的生命故事，每個顏色都是他們努力的生命顏色，希望透過社會支持，讓心智障礙者能夠更好展現自己潛力，有工作自立機會。

任容萱現場介紹兩款快樂襪「繽紛台中」、「環遊世界」。她說，看到瑪利亞青年的創作，發現他們擁有純真童心，讓她找回心底遺忘許久感動；科博館館長焦傳金也指出，希望大家可以穿上畫有恐龍的快樂襪，一起到科博館尋找恐龍。（編輯：陳仁華）1131201