大巨蛋自行車道多人摔車滑倒 北市要求遠雄改善

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北2日電）台北市議員柳采葳今天指出，大巨蛋前自行車道為遠雄自劃，但鋪面材質不合標準，造成多人滑倒或摔車；台北市體育局長王泓翔說，將和交通局討論，並要求遠雄改善。

台北市長蔣萬安下午列席台北市議會市政總質詢，國民黨議員柳采葳表示，近來接獲民眾投訴台北大巨蛋前（忠孝東路四段側）的自行車道很滑，許多人因此滑倒受傷。

柳采葳指出，民眾投訴的自行車道是遠雄公司自行劃設，鋪面材質及防滑係數都不符合標準，且地上標線大轉彎、水溝蓋在車道上，讓行經民眾猶如玩障礙賽，還要閃躲卸貨廠商，統計民國112至113年就多達44人滑倒或摔車。

她提到，台北市自行車道是採用鋪面高壓混凝土地磚、透水性混凝土地磚、多孔性瀝青混凝土（PAC）、瀝青混凝土或水泥混凝土等材質，但大巨蛋前自行車道是採陶瓷面磚材質，已經不符標準。

柳采葳說，高壓混凝土地磚、透水性混凝土地磚的防滑係數，依台北市工程施工規範不得低於0.75；但大巨蛋地磚報告防滑性試驗結果顯示，該地防滑係數介於0.73到0.74間，根本不符合標準。

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王泓翔答詢表示，遠雄是在111年於園區劃設自行車道，當時原本沒有規劃設自行車道，所以鋪設廣場地磚，若現在要作為自行車道使用，後續如何改善，將和交通局交工處進行討論，且因造成多人滑倒，將本於督導角度，進行了解並要求遠雄改善。

柳采葳現場提出2點要求，首先，大巨蛋該處本就不應劃設自行車道；其次，若要做自行車道使用，北市府就應要求改善地磚材質；蔣萬安允諾「可以」。（編輯：蕭博文）1131202