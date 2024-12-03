新北行人交通事故死亡增幅高 侯友宜要求提防制策略

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市長侯友宜今天主持交通會報，針對新北市行人24小時交通事故死亡人數增幅58.3%，居6都首位；19名死者中15人是65歲以上長者，要求警察局等相關單位提出防制策略。

侯友宜今天主持交通會報聽取新北市警察局交通警察大隊及國立陽明交通大學區域運輸發展研究中心的報告，根據新北市統計，今年1到10月行人24小時交通事故死亡人數19人，較去年同期12人增加58.3%，居6都首位， 其中15人是65歲以上長者。

侯友宜在聽取報告後對於長者死亡率高的部分表示，新北市的長者有76萬多人，相對在交通事故上比例比較高，很多是因駕駛恍神等原因肇事外，有人未按照標誌或標線穿越道路。

他表示，雖然1到10月取締不停讓行人件數有2萬1987件、行人違規是1萬6315件，設立81處的科技執法的地點中有24處是針對不停讓行人偵測的功能，但仍有不少不禮讓行人及行人違規穿越馬路事故，尤其是20件公車與行人碰撞事故，受傷行人大多是兒少跟高齡者。

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由於三重區龍門路跟重新路一段為行人事故熱區，侯友宜認為與當地有傳統市場和夜市有關，除要求各相關單位加強宣導及執法外，也要透過交通工程等手段來引導改善，因此，他指示交通局、警察局及各區公所要參採會中所做的報告去研提防制策略，希望相關事故件數統計能明顯降低。

侯友宜也提及為了配合道路交通安全處罰條例修正，微型電動二輪車需掛牌，提醒民眾要去掛牌及要求警局嚴格取締，最高可處新台幣3600元罰鍰。（編輯：李錫璋）1131203