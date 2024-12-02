新莊分局偵查隊小隊長控遭霸凌 侯友宜：秉公處理

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（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市新莊分局施姓小隊長今天召開記者會表示，他罹血癌卻遭長官霸凌，申訴沒下文還被依貪污罪嫌送辦；市長侯友宜表示，如有霸凌要秉公處理，若有違法違規也一律送檢調追查。

侯友宜今天主持新北市百家日照中心達標暨開幕記者會時接受媒體聯訪，他針對新莊分局偵查隊施姓小隊長疑遭職場霸凌案表示，不管大家在工作上、生活上，都要好好的去關懷，在這塊土地上，每一個人都要互相用同理心來包容。

他表示，如果有霸凌，一定要秉公處理，從嚴了解整個來龍去脈，成立調查小組從嚴追究責任，如果有違法違規的事情，一律都會送檢調來做追查。

他也針對財政收支劃分法修法表示，最重要的是要行政院的版本趕快提出來，讓立法院好好能夠充分的討論，財劃法20幾年來都沒有修正，這個是大家殷殷期盼，不管哪一個黨派都希望財劃法能夠重新做好修正，做好公平合理的分配。

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此外，他針對日照中心設置問題表示，新北市長輩已達76萬人，為了讓長輩在地安養，他承諾於113年完成百家日照中心，如今已達標且完成108家日照中心，預定2026要達成130家日照中心目標。

新莊分局偵查隊施姓小隊長今天在民進黨新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣、李宇翔及律師羅聖鈞陪同召開記者會，公開指控遭長官霸凌，提出霸凌申訴卻無下文，上周還被廉政署調查並列貪污被告；李宇翔表示，侯友宜應導正公務體系環境，除立即成立調查小組，並應指派副市長來受理主持。（編輯：張銘坤）1131202