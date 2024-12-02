小隊長控霸凌申訴卻遭法辦 新莊分局：不實指控

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市新莊分局施姓小隊長今天召開記者會表示，他罹血癌卻遭長官霸凌，申訴沒下文還被依貪污罪嫌送辦；分局回應霸凌案審議不成立，不容許部分員警趕搭霸凌順風車，不實指控單位主管。

新莊分局偵查隊施姓小隊長今天在民進黨新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣、李宇翔及律師羅聖鈞陪同召開記者會。

施小隊長表示，他從警35年，從沒想過長官會對他痛下殺手，去年9月在沒溝通下被拔去機動組小隊長的職務，讓他感覺到在隊上被孤立；去年11月20日確診血癌，請病假卻在核准程序被刁難，今年6月發現自己座位在未被告知下，被上鎖及抽屜清空，讓他很難過，敘獎時，長官也不蓋章，影響隊員權益。

他表示，在勞發署北分署發生霸凌案後，他心有不甘才找卓冠廷陳情，上周三就被督察組找他訪談，上周五就被廉政署調查並列貪污被告。

他表示，他過去擔任偵查隊的總務，去年7月因成功破案收到地方人士贈與的新台幣2萬元加菜金，這已是行之有年，所有公積金也都用在隊上且已移交隊長，若涉貪，為何1年沒動作卻突然要法辦他，就是要他閉嘴，但這是對他人格抹殺，因此才決定站出來指控。

卓冠廷表示，現任警察要承受多大壓力，才能召開記者會提出霸凌指控；李宇翔質疑此案就如同勞發署北分署霸凌案翻版；山田摩衣表示，施小隊長遭職場霸凌卻求助無門，欲站出來發聲卻被壓案，還無端背下貪瀆案件的黑鍋。

陳乃瑜質疑這是白色恐怖的威權重現，分局放獨家給特定媒體，鉅細靡遺的內容，已違反偵查不公開規範，更藉由媒體放話帶風向，針對被霸凌的員警人格謀殺，讓人不寒而慄。

但陳乃瑜的說法遭現場記者反駁，一度引發爭論，同時也有記者向刑事局求證並質疑是施小隊長主動放棄功獎；施小隊長表示，因有許多單位共辦而對功獎表示不在意，但要求給分局應有的共辦分數。

新莊分局也聲明反駁霸凌的指控，聲明中指出，因人員不足才裁撤機動小隊，並調整施員至其他小隊擔任小隊長職務。也核准他申請自113年4月19日迄114年1月1日休長期病假；派出所員警支援偵查隊時暫時使用施員位置及電腦設備辦理公文，施員對此提出告訴，但經檢察官調查作不起訴處分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

分局表示，偵查隊並未收到施員所述加菜金，分局也未參與偵辦，更遑論將案情細節提供媒體報導；11月28日召開安全及衛生防護小組會議，會中有外部委員2人參加，審議結果為不成立職場霸凌。當事人如對結果不服，得向上級警察機關提出救濟，再不服得向保訓會提出再申訴。

分局強調，警察每天都在跟犯罪集團辛苦奮戰，身為中華民國的警察，更不容許部分員警想趕搭霸凌順風車，不實指控單位主管，來混淆視聽的立場。（編輯：張銘坤）1131202