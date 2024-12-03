微型電動二輪車新制上路 苗栗縣已取締11件

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）微型電動二輪車11月30日起需投保、登記和領牌才可上路。苗栗縣警察局今天表示，已取締11件違規，將持續加強宣導及取締。

苗栗縣警察局交通警察隊指出，微型電動二輪車自11月30日凌晨0時起納管執法，未依規定領牌行駛，將依道路交通管理處罰條例規定處以最高新台幣3600元罰鍰，車輛移置保管，如為未經型式審驗合格，並沒入車輛。

交通隊統計新制上路，已取締11件違規，分別為「未依規定領用牌照行駛」6件，以及「未懸掛牌照於道路停車」5件。

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此外，交通隊統計今年1月1日至11月29日微電車違規件數共529件，其中前5大違規項目分別為不依規定停放車輛185件、酒後駕車103件、未依標誌標線號誌行駛62件、駕駛人未依規定戴安全帽46件、乘坐人數超過規定20件。

苗栗縣警察局長陳世煌指出，將於轄內廠區、校園、農地及商場附近等微電車易出現區域嚴正執法外，並將結合地方校園、民俗活動等多元管道加強宣導，應使用合法掛牌微電車上路，遵守相關交通規則，尚未完成領牌，不得行駛，亦不得停放於道路，呼籲民眾儘速完成領牌作業，以免違規受罰。（編輯：李錫璋）1131203